最容易有「分手副作用」TOP4星座！摩羯怕受傷、天秤愛比較

▲結束一段感情後，你會有「分手副作用」嗎？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

有些人失戀後會久久走不出低潮情緒，甚至變成「分手副作用」，不僅深深影響生活，更會影響到下一段感情，科技紫微網整理出「最容易有分手副作用」TOP4星座，快來看看忘不掉前任的你有沒有上榜！

雙魚座

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本身就缺乏安全感的雙魚座，分手副作用是「孤單太沉重」，因為獨處的時候，寂寞的浪潮跟過往的甜蜜回憶會同時迎面撲來，所以你總是希望有人陪，線上陪你聊聊天也好，雖然這樣很容易開啟新戀情，但在你還沒真正忘掉前任之前，新戀情通常都不會太順利。

摩羯座



不善表達的摩羯座，分手副作用是「害怕再受傷」，分手後表面上看起來跟平常一樣，沒有什麼難過感，所以常讓別人誤以為你已經沒事了，但其實你只是隱藏得很好，把受傷的心給藏了起來，用忙碌的生活和工作來壓過分手的痛，但當腳步慢下來時，還是會忍不住問自己「到底是哪裡出問題」，甚至會害怕下一段感情又會被傷害。

獅子座

愛面子的獅子座，分手副作用非常勵志，是「讓前任追不上」，你認為「既然前任不懂珍惜我的好，以後連我的車尾燈都看不見」，你會拼命健身、參加聚會拓展人脈，讓自己越來越好，交一個更好的下一任，想讓前任追不上，甚至感到後悔，無法接受自己被比下去。

天秤座

嚮往好聚好散的摩羯座，分手副作用是「忍不住比較」，通常分手後，你還是可以跟前任當朋友，有新對象也能直接大方承認，不過開始新戀情之後，你總是忍不住把現任跟前任拿來做比較，像是比較誰對你比較好、誰帶出去更有面子等等，不過要注意，一不小心可能會把現任給氣走！