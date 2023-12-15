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聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

▲導演魏德聖昨天趕到聯新醫院816病房，為癌末病患小麗打氣加油。（圖／聯新醫院提供）

▲導演魏德聖昨天趕到聯新醫院816病房，為癌末病患小麗打氣加油。（圖／聯新醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

正在熱映中的電影《BIG》昨（14）日在聯新醫院816病房上映，而且是導演魏德聖親自放映，陪伴癌末病患小麗完成心願，魏德聖指出，這部電影用作戰動畫表現病童對抗癌細胞，每次的作戰單純堅定的相信活下去最大，生命最重要是愛惜健康、珍惜所有；小麗則感謝院方與魏導幫她圓夢，完成她的三個心願包括拿大學畢業證書、看焰火與觀賞電影《BIG》。

正值花樣年華的小麗政在景文科大念書，日前因腫瘤復發轉移到其他器官，持續化療讓身體虛弱不堪，上月在家中突然昏倒且意識不清，家人緊急送至聯新國際醫院救治，病情穩定後由加護中心轉往一般病房，家人與安寧緩和照護團隊陪伴，堅強獨立的小麗逐漸敞開心扉，透露深藏內心的願望，包括想拿到大學畢業證書、看看燦爛煙火，還有媽媽與姐姐口中說的那部電影《BIG》。

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▲導演魏德聖昨天在聯新醫院816病房放映上映中電影《BIG》，為癌末病患小麗圓夢。（圖／聯新醫院提供）

▲導演魏德聖昨天在聯新醫院816病房放映上映中電影《BIG》，為癌末病患小麗圓夢。（圖／聯新醫院提供）

安寧緩和照護團隊與家屬心照不宣記下這三個願望，悄悄開啟合作，雖然生病無法到校，小麗仍心繫想完成大學學業，與老師商討後採線上上課，在景文科大校方與班導師協助下，12月在聯新醫院816病房中舉辦溫馨畢業典禮，在家人與校方師長見證下，從班導師手中接下畢業證書。此外，友人秘密策劃專屬小麗的煙火之夜，護理師與家人們將病床緩緩移至病床梯廳，一大面的窗綻放了絢爛煙花，讓小麗一圓第二個願望。

但在醫院看電影，且還是12月1日才上映的電影《BIG》，安寧照護個案管理師靜瑩鼓起勇氣在《BIG》電影粉絲專頁留下訊息，果然幾天後後傳來佳音，導演魏德聖昨天帶著電影，專程放映給小麗觀看，當電視播出了電影的第一幕，病房裡傳出一陣呼聲。

魏德聖與聯新國際醫院副總院長黃忠智、院長許詩典、副院長賈蔚及小麗主治醫師、血液腫瘤科主任賴建宏親切交談，魏德聖說，得知醫院願意為病人圓夢讓他感動不已，無論多忙都必須擠出時間來。

▲導演魏德聖昨天在聯新醫院為癌末病患小麗圓夢，事後與醫院團隊合影。（圖／聯新醫院提供）

▲導演魏德聖昨天在聯新醫院為癌末病患小麗圓夢，事後與醫院團隊合影。（圖／聯新醫院提供）

魏德聖表示，這部電影《BIG》描述的是住在同一間「816」兒童癌症病房裡，6位小病童與6個家庭面對聚散離合的故事，看似最弱小的孩童，卻展現對抗病魔、努力活著的超強生命力，希望透過這部電影讓許許多多「健康人」重新感受生命美好；片中用作戰動畫，表現病童對抗癌細胞，每一次的作戰單純堅定的相信活下去最大，生命的來去不一定，最重要是愛惜健康、珍惜所有。

聯新醫院副總院長黃忠智強調，目前在醫療領域朝向將癌症定位為慢性病而非絕症，有賴於良好的醫病信賴關係，共同面對長期抗戰，然而生命總有下課時候，院長許詩典也認為，安寧緩和照護團隊除提供專業的癌症末期醫療照護，更用愛心和貼心陪伴著病人和家屬。小麗與家人則感謝專程趕來的導演魏德聖與醫療團隊的用心付出，讓小麗更有勇氣面對未來。

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