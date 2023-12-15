放行9.5萬條走私電子菸草！助業者海削億元　惡劣海關課員慘了

▲財政部台北關竹圍分關黃姓課員涉嫌於上班期間放行報關行、貨運業者走私電子菸草，桃園地檢署依貪汙罪嫌起訴，涉案13名也依菸酒管理法及偽造文書等罪嫌起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

財政部台北關竹圍分關黃姓課員涉嫌洩漏排班時段給貨運、報關行人員，私下放行走私9萬5千條IQOS電子菸草，圖利業者近億元，桃檢日前偵結，將黃姓課員、13名業者依貪汙治罪條例、菸酒管理法、偽造文書等罪嫌提起公訴，並建請桃園地院從重量刑。

檢調調查，43歲的黃姓課員負責辦理竹圍分關遠雄快遞專區X光儀器檢查區進口貨物之分估、查驗通關業務，竹圍分關機動組查出，去年10月13日起，大批走私的IQOS電子菸草成功通關，認為事態嚴重，各股互相清查，回溯同年10月間執檢影像時，有大量IQOS電子菸草居然可以通過X光機，核對日期發現全是黃姓課員執勤時段；而同月9、10日黃男值班時段時，X光機出現有異影像，要判讀這些電子菸草並不因難，但黃卻未拉下貨品人工開箱查驗，顯有縱放嫌疑，因此報請桃園地檢署指揮偵辦。

檢調查出，黃姓課員涉嫌洩漏自己上班班表給多家貨運與報關行業者，讓他們自行安排班機抵台時間，以不實貨品名稱登載上傳申報，黃男則在上班執勤期間加以掩護，總計被查出放行約2萬1千餘條IQOS電子菸草。竹圍分關又查出黃員去年9、10月執檢時X光機圖檔點算時，另有至少7萬4600條IQOS電子菸草，因他放水已流入市面，共圖利業者近億元。

桃檢調查時，黃員否認犯行且犯後態度不佳，檢方認定他放水的電子菸草數量龐大，罔顧國家守護國人健康之決心，讓查緝關口形同虛設；此外，同案盧姓等13名業者多次利用黃男執勤時段走私電子菸草，乘機謀取暴利，更戕害國人健康，檢方除依貪汙罪嫌起訴黃員外，其餘13業者則依菸酒管理法、偽造文書等罪嫌起訴，檢方更建請桃園地院對黃員從重量刑。

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