2023年第600萬名來台旅客出現了！　鄭文燦：盼兩岸團客可互相開放

▲行政院副院長鄭文燦今天下午出席交通部「2023年第600萬名來台旅客迎賓」活動時，在交通部長王國材等人陪同下接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

疫情緩解台灣國門開放以來，今年來台旅客正式今（15）日突破600萬，行政院副院長鄭文燦今天出席交通部「2023年第600萬名來台旅客迎賓」活動時表示，感謝交通部觀光署及各部會以及旅遊業、航運業通力合作，今年目標「600萬國際觀光客來台」已於今天達標；陸委會與交通部有研商，希望明年春節前準備好，讓3月團客可赴大陸觀光，我們也希望兩岸的團客都可以互相開放。

行政院副院長鄭文燦今天下午2時許出席交通部在桃園國際機場第二航廈入境大廳舉辦的「2023年第600萬名來台旅客迎賓」活動，交通部長王國材指出，今年600萬來台旅客中，人數最多的是港澳地區、約有114萬人次，再來是日本的85萬人居次、韓國69萬人次第三，今年因疫情緩解，國門剛開放，一切是從頭開始，明年1200萬人次的目標要持續邁進。

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媒體聯訪時，詢問針對中國商務部調查報告台灣對中國構成貿易壁壘，政府是否將與對岸直接協商解決問題？外界擔心ECFA中斷，政院因應作為？

鄭文燦表示，中方今年片面啟動貿易壁壘調查，今天公布調查結果認定，也是片面認定，兩岸都是參加WTO，也都是會員，且都已經超過20年，有相關的機制跟規範，繞開WTO的機制，進行片面的政治操作，這對於正常的經貿往來不利，中方應該要停止這樣的政治操作，我們各部會會有相關的因應。

此外，媒體也詢問明年來台國際旅客目標1,200萬（人次），中國觀光客何時開放來台？政院有時間點？鄭文燦認為，我們要感謝交通部觀光署、各部會以及旅遊業、航運業的通力合作，今年的目標「600萬國際觀光客來台」已於今天達標，最後的數字一定會超過600萬。

我們希望能夠推動台灣多元深度旅遊，能夠提高旅遊的品質，在各方面讓台灣的魅力可以展現，我們今年的台北國際旅展很成功，也讓我們台灣從山到海，從鐵道旅遊到自行車的旅遊都受到重視，也看見台灣的自然人文以及美食，我想台灣在「觀光立國」方面還要繼續往前走。

鄭文燦強調，今年開放港澳自由行及旅居第三地的陸客，陸委會與交通部都有研商，希望明年的春節前能準備好，明年3月團客可以赴大陸觀光，更希望兩岸的團客都可以互相開放。