「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼎金系統交流道附近昨（14）日發生一起相撞車禍事故，但現場照片被PO上網後，網友驚呼2名事故當事人竟然都是「超胸狠正妹」，瞬間讓車禍意外大歪樓。警方還原當時狀況表示，29歲陳姓女駕駛左偏跨雙黃線，連撞上2車，造成她本人胸口、左腳受傷躺地，另名27歲乘客陳女則是左臉受傷。

▲高雄兩車相撞，女駕駛及乘客身材意外大歪樓。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」轉發照片，從畫面中可見，一輛白色轎車逆向撞上黑色轎車，其中一位女駕駛正講著電話，而另一名女駕駛則躺在草地上；不過重點是，兩位都擁有火辣身材，胸前「巨大車頭燈」更奪走全部焦點。

▲27歲乘客陳女正打著電話。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

對此，警方還原事故原因指出，14日9時16分，三民區金鼎路與昌裕街口發生一起交通事故，29歲陳姓女駕駛沿金鼎路南向北快車道行駛，竟往左偏跨越雙黃線，與金鼎路北向南快車道直行的27歲洪姓男駕駛發生擦撞。之後陳姓女駕駛則繼續向前，又碰撞到62歲金姓男子駕駛的計程車車頭。

▲▼高雄超兇車禍，衝撞瞬間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方到場處理測繪，駕駛酒測值皆為零。猛烈的衝撞造成陳姓女駕駛胸口、左腳受傷，直接倒在地上，27歲陳姓女乘客則是左臉受傷，被目擊時正在急著打電話。另外，遭碰撞的金姓計程車運將胸口與手腳受傷，35歲乘客鍾女與52歲古女身上多處擦挫傷，送醫治療。

▲初步研判肇事原因為陳女開車違規跨越雙黃線釀禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步研判，陳姓女駕駛違規跨越雙黃線，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。至於詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。