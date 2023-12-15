男凍未條路邊抽K菸！被臨檢「瞳孔地震」想逃　警拔槍破窗搜出毒糖

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲蔡姓男子日前深夜坐在白色賓士車內吸食K菸，結果被巡邏員警撞見，原本迷濛渙散的眼神，瞬間「瞳孔地震」，蔡嫌辯稱在等朋友，一度想加速衝撞員警離去，員警見狀立即拔槍喝令下車，並敲破車窗將人拉出，在車內搜出包括熊貓、跳跳糖、蘋果圖案等咖啡包123包及毒品哈密瓜錠65顆，偵訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

▲▼賓士男子深夜抽K菸，被員警撞見，一度踩油門想逃，後來被制伏。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員郭欣衡、黃鴻翔，日前獲報大墩十二街有一輛自小客車紅線違停，駕駛座上男子行跡詭異。

蔡嫌一看到員警上前盤查，頓時驚慌失措，辯稱在等朋友，但副駕駛座位上的咖啡包早已露餡，蔡嫌見事跡敗露，快速發動引擎準備逃離，員警當機立斷，拔槍破窗制伏。

警方表示，蔡嫌一時毒癮興起，才將車子停在路旁吸食K他命，以為深夜時段不會被發現，所以當車窗被敲的當下，一時心慌打算加速逃離，所幸警員拔搶命他下車，並在車內搜出熊貓圖案咖啡包104包、跳跳糖圖案咖啡包16包、蘋果圖案咖啡包3包、毒品哈密瓜錠65顆、甲基安非他命3包、毒品卡西酮1罐、蘋果圖案包裝袋1100個，全案依違反毒品危害防制條例偵辦，並向上溯源追查毒品來源。