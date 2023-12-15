車上飄出濃厚K毒味！下車受檢狂瞄「這地方」　警員掰開見7萬毒品

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局瑞安街派出所警員，在11月底某日凌晨執行酒測路檢勤務，發現1名駕駛神色慌張，車內還疑似飄出毒品K他命的味道，立刻要求駕駛下車受檢，駕駛不但嚇得直發抖，甚至還不斷瞄看警方在檢查哪裡，最後警方發現駕駛座車門鬆鬆的，要求男子配合拆下來檢查，果真查獲各式毒品價值約7萬多元。

警方調查，23歲的王姓男子，在11月底某日凌晨1時許，開車行經北市大安區辛亥路3段附近，遇到大安分局瑞安街派出所警員正在執行酒測臨檢勤務，當時通過臨檢站，卻被警方發現王男神色慌張，且車上有飄出毒品K他命的味道，立刻要求王姓男子下車接受警方檢查。

▲駕駛被盤查「皮皮剉」，車門板拆開赫見7萬元毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，王姓男子下車受檢時身體不斷發抖，且頻頻瞄看警方在檢查哪裡，警方發現駕駛座車門板鬆脫，在摸門板時王姓男子抖得更加嚴重，最後直接將門板拆下，在裡面發現各式毒品，警方清查之後在裡面找到一個黑色隨身包包，打開檢查果然發現毒品。

▲駕駛被盤查車上飄濃厚k他命毒味，車門板拆開赫見7萬元毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

黑色隨身包包裡面有K他命藥丸20顆、K他命毒品結晶體15包、第三級毒品卡西酮成分果汁包41包，訊後也依照《毒品危害防制條例》移送台北地方檢察署偵辦，警方初步估計，目前查扣毒品價值約7萬多元，男子雖然表示是要自己施用，但警方懷疑他販毒，將持續追查毒品來源。