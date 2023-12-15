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社會 社會焦點 保障人權

詐團收水幹部爬7樓窗逃到1樓　埋伏警當場壓制上銬…追回125萬

記者陸運陞／新北報導

新北市新店警方日前逮獲詐騙集團取款車手，經多日追查，循線鎖定2名男子為負責收水的幹部，並於本周二（12日）前往五股、三重等處逮捕嫌犯。警方到五股某社區逮捕嫌犯時，該名男子竟企圖從7樓住處爬窗，往1樓逃逸，樓下埋伏警員趁機將其逮捕，並順利查扣民眾遭詐騙125萬元。

▲警方逮獲詐團負責收水的邱男及呂男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲邱男從7樓爬窗逃逸，遭樓下埋伏警員逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北市新店區有民眾報案稱，日前遭到分期付款設定詐騙，遭對方詐取125萬元，新店警方雖然順利逮捕取款車手，但贓款已分成2筆，分別交付給收水幹部30歲邱姓男子、26歲呂姓男子，警方循線鎖定，立即前往新北市五股區成泰路三段某社區，三重區仁安街逮捕2人。

▲警方逮獲詐團負責收水的邱男及呂男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方逮獲詐團負責收水的邱男及呂男。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方前往邱男五股住處時，邱男為躲避警方查緝，竟從住處7樓外牆爬出，一路順著管線爬至3樓樓梯間，準備走樓梯下樓從1樓逃逸時，卻不料1樓早已有埋伏警員守株待兔，見到邱男後，立即壓制上銬逮捕。另批警員前往三重逮捕呂男時，呂男反應不及、乖乖就逮。

新店警方順利查扣被害人贓款125萬元，以及手機、筆記型電腦等做案工具，全案將以詐欺罪，將邱、呂2人移送偵辦。新店警方表示，為淨化選前治安，主動出擊打擊詐騙犯罪，縱使犯嫌搏命逃逸，仍遭新店警強勢壓制逮捕，強力展現對於任何犯罪行為絕不寬貸、守護新北治安之決心。

▲警方逮獲詐團負責收水的邱男及呂男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新店警方順利查扣被害人贓款125萬元，以及手機、筆記型電腦等做案工具。（圖／記者陸運陞翻攝）

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