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600萬國際旅客今達標！5支箭明年拚1200萬　祭Taiwan Pass吸客　

▲▼台灣今喜迎600萬國際旅客來台。（圖／觀光署）

▲台灣今喜迎600萬國際旅客來台。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

國際旅客來台600萬人次目標今天（15日）提前達標，今年第600萬名旅客為第4次來台的新加坡旅客，獲得機票和10萬元大禮，他直呼幸運。明年台灣目標要拚1200萬國際觀光客，觀光署也祭出5支箭，包括推出Taiwan Pass、補助商務會後旅遊、擴大郵輪市場。

今年第600萬名國際旅客今現身桃園機場，為來自新加坡的Tan Chong Lim先生，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材及交通部觀光署長周永暉親赴桃機迎接，觀光署準備台灣特色伴手禮等總價值超過10萬元好禮包贈送給幸運旅客，鄭文燦親自贈送由國籍航空所提供國際航點來回機票共4張，歡迎Tan Chong Lim重遊台灣，王國材則送上Taiwan Pass讓旅客全台趴趴走，還有珍貴的個人化郵票及住宿券。

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​Tan Chong Lim興奮表示，非常驚喜能成為第600萬名旅客，也感受到了滿滿的熱情及友善，這次是第4次來台，將與同行家人在台停留8天，並已提前安排好豐富行程，這次來台更將首次造訪太魯閣及阿里山，好好感受台灣獨特魅力及享受在地美食。

▲▼台灣今喜迎600萬國際旅客來台。（圖／觀光署）

▲交通部長王國材則送上Taiwan Pass給第600萬名國際旅客​Tan Chong Lim。（圖／觀光署提供）

鄭文燦致詞時表示，今年是台灣觀光發展的關鍵年，為加強國際行銷力道與國內各部會橫向溝通與協調，會在每月親自主持的研商促進國際觀光客來臺跨部會專案會議，由各部會以觀光主流化提出協同推動觀光方案，例如請經濟部國貿署推動MICE及會後旅遊。另外也持續與業者攜手合作推出精進措施，加強服務品質，提高國際旅客重遊率，加速觀光產業復甦發展。

為力拼明年來台國際旅客回復到疫情前人數，觀光署除續推加速擴大吸引國際觀光客方案，包括旅行業招募團體旅客來台獎助與自由行旅客消費金抽獎活動至114年6月30日外，王國材致詞時表示，已請各航空公司積極恢復航班航點運量，觀光署明年國際行銷亮點優惠措施，將於2024年1月1日起推出「Taiwan Pass國際旅客優惠交通票券」，希望透過票券整合，方便國際旅客到達台灣各景點。

觀光署今也在現場提供入境國際旅客200份「Taiwan Pass」快閃抽獎活動，也將於下周起在全台4個國際機場5個航廈不定時辦理Taiwan Pass快閃抽獎活動，總共送出1000張。

▲▼台灣今喜迎600萬國際旅客來台。（圖／觀光署）

▲台灣今喜迎600萬國際旅客來台，觀光署長周永暉（右2）贈送10萬元大禮包。（圖／觀光署提供）

周永暉受訪時則表示，期待明年更多國際遊客來台灣，未來分五部分攬客，第一為擴大海外行銷；第二推出台灣新亮點，一遊再遊景點將有不同主題；第三希望用Taiwan Pass，讓遊客尤其自由行旅客，搭乘捷運、台鐵、高鐵更方便，下周開始有5個國際機場將各送出200套，總計共1千套暖身。

周永暉指出，第四部份將擴大不同市場和通路，郵輪也是非常重要的市場；第五將倡議擴大MICE出差後旅遊，也跟國貿署合作，用獎勵措施鼓勵，也希望來台灣開會或參展國際客能多停留2天到4天，優惠上將有平日70美金、假日50美金獎助，明年APEC亞太經濟合作會議觀光部長會議，希望有些會員國來台灣，也會爭取觀光工作小組來台灣召開。

針對明年3月解除禁團令，開放旅行社組團赴大陸旅遊，至於陸客團何時來台是否有譜，周永暉表示，雙方有些非正式管道，有些交流雖然有受阻，台灣跟大陸之間有觀光小兩會，透過這次訊息釋出更多善意，明年3月1日確定我方將開放組團到大陸，農曆年前將宣布完整配套，也期待大陸更多回應，如果對方可以更早，我們也會更早。

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