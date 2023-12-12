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蔡英文慈惠堂參香為「賴蕭配」拜票　細數三次總統大選中壢得票率

▲蔡英文中壢慈惠堂參香為「賴蕭配」拜票

▲蔡英文中壢慈惠堂參香為「賴蕭配」拜票。（圖／賴清德桃園競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文12日由行政院副院長鄭文燦陪同，抵中壢慈惠堂參香，為「賴蕭配」爭取信眾支持。蔡英文致詞中細數自己選過三次總統大選，第一次在中壢只有拿到35%的票數，2016年進步到46.5%，第三次已經達到51.5%，是民進黨在中壢選舉拿到有史以來的最高得票，蔡英文希望「2024年再往前推一步」。

蔡英文說「換了市長，是不是很不一樣？」，也感嘆台積電最終沒有到桃園來。蔡英文說如果覺得台灣有進步，就請支持賴清德與蕭美琴。更列舉了台灣GDP從2016年剛上任的17.5兆到今年已成長到23兆；股票更是翻倍成長；2015年的總稅收2.1兆，去年已達3.2兆，今年也一定會超過去年；國際競爭力，台灣更是取得全世界第六名的好成績。

蔡英文指稱，自己還是在野黨黨主席時，就希望桃園成為北台灣的重點都會區，如今鐵路地下化也已經動工。國民黨時代只願意出200億，民進黨700多億。還好鐵路地下化已經順利開展，相信中壢未來一定是桃園重要的交通據點，因為這裡有鐵路地下化，還有綠線與機場捷運。

▲蔡英文中壢慈惠堂參香為「賴蕭配」拜票

▲鄭文燦感謝蔡總統推動前瞻基礎建設計劃。（圖／賴清德桃園競總提供）

蔡英文也提到桃竹苗大矽谷計劃會是下一個世代的重要產業，可以將桃竹苗打造成全世界高科技發展地帶，將會帶動很多工作機會，年輕人可以在桃園就業、消費、生活，讓桃園成為發展最快的地方。

蔡英文並強力推薦「賴蕭配」表示，賴清德擁有非常豐富的內政經驗，也稱讚蕭美琴是勇敢的女生，花了10年深耕花蓮，後續又被派去美國，被雜誌譽為在華盛頓最有影響的大使之一。蔡英文提出三點國際社會支持台灣的理由，第一是台灣擁有亞洲第一的民主；第二是半導體供應鏈在台灣；第三是台灣位於海上交通重要區域，更是維持區域和平穩定的關鍵。

行政院副院長鄭文燦感謝蔡總統推動了前瞻基礎建設計劃，讓台灣各縣市都能夠公平得到支持，提到中壢這幾年發展很快，鐵路地下化、綠線分別已經動工。也感恩母娘慈悲，製作母娘便當分送到每一個長照據點。民進黨提名的中壢選區立委參選人彭俊豪，則是提起自己跟小英總統的淵源，蔡英文總統曾經幫他寫過去英國讀書的推薦信，可以說對於社會福利啟蒙的源頭。

中壢慈惠堂陳燦宏董事長表示「也著神，也著人」，稱讚蔡英文總統、鄭文燦副院長是大功德主，回憶起中壢慈惠堂過去只有三米路寬，在鄭文燦擔任市長時，市府優先執行「開瓶（交通瓶頸）計畫」，拓寬成8米道路，母娘、信徒出入從此可以走大路。

包括行政院副院長鄭文燦、立法委員湯蕙禎、立法委員參選人彭俊豪、中壢慈惠堂董事長陳燦宏、國策顧問范振修、桃園市議員魏筠、桃園市議員黃崇真、桃園市議員徐景文均一同出席參香活動。

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