紅線違停不開放檢舉！王國材：很多人誤解「只有2狀況才記點」

▲計程車職業駕駛不滿記點制度，日前赴凱道抗議。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨(14日)為交通記點槓綠白，左批民進黨政府坐冷氣房決策，官逼民反，右批前台北市長柯文哲濫劃300多公里紅線。交通部長王國材今(15日)受訪表示，紅線違停不開放檢舉、不記點，僅開罰，很多人都誤解紅線違停會被記點扣照，但仍呼籲民眾可以找到好的停車點，盡量守規矩比較好。

立法院修法開放民眾檢舉交通違規項目從46項增加59項，包括騎樓和人行道違停也可檢舉，讓檢舉魔人再現。此外，今年6月底起路口、公車站10公尺內、併排停車等違規臨停上下客人或貨物，除罰款外，也新增記點1點處分，且還開放民眾檢舉，引發有臨時載客和卸貨需求的職業駕駛抗議，交通部自11月24日起暫緩路口和公車站臨時停車上下客記點制。

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根據公路局最新統計，6月底新制上路後，截至112年12月7日止，全台已經有80萬230人因違規被記點1點或多次被記點，另有944人達12點被通知吊扣駕照。其中違規記點排行第一名為一般道路超速，5個多月高達101萬2158件被開罰記點；第二名為臨時停車，高達90萬5560件也被開罰記點；記點排行第三名則是未依規定轉彎或變換車道，有67萬6443件開罰記點。

趙少康昨在臉書貼文，批評交通記點政策，民進黨政府坐在冷氣房裡決策，隨便一個決定，就讓很多計程車運將、小貨車駕駛工作受影響，逼得小黃運將上凱道陳情抗議。趙少康接著再批評民眾黨總統參選人柯文哲，批柯文哲在台北市長任內劃了很多紅線，雖然在鬧區可以促進交通順暢，但連在部分郊區、交通流量較緩和的街道也設紅線，根本矯枉過正。

交通部長王國材今出席觀光亮點獎活動被問及交通記點政策時表示，紅線停車是不開放民眾檢舉，也不會記點，唯一開放民眾檢舉記點的是併排停車或停在消防栓前面，都會記點，很多人都誤解停在紅線會被記點吊扣牌照。

王國材強調，紅線會記點是誤解，不過雖然紅線不開放民眾檢舉也不記點，但仍呼籲大家可以找到好的停車點，還是盡量守規矩。