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大陸 大陸焦點 特派現場

陸中科院成功開發「乾粉疫苗」 「製備快、常溫易儲運」阻突發疫情

▲大陸科研團隊成功開發「奈微複合」吸入式乾粉疫苗。（圖／翻攝中國科學院過程工程研究所微信公眾號）

▲大陸科研團隊成功開發「奈微複合」吸入式乾粉疫苗。（圖／翻攝中國科學院過程工程研究所微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院院士及外部醫學專家團隊合力開發出開發具有「奈微複合」多級結構的單劑乾粉吸入式疫苗研製平台技術，可實現多種蛋白抗原疫苗的開發與迭代。現已在實驗室成功製備出新型乾粉吸入式疫苗，且在動物模型上顯示出能夠高效阻斷呼吸道病毒的感染與傳播。相關工作於13日發表在《自然》（Nature）期刊上。

根據「中國科學院過程工程研究所」微信公眾號文章指，該平台技術具有製備速度快、遞送效能高、常溫易儲運、緩釋藥效長等特點，通過計算分析獲得的最佳粒徑微米級疫苗顆粒可直達肺泡、有效沈積，在面對未來新發、突發傳染病時，有望實現疫苗的快速構建及高效防治。

面對各種新型呼吸道病毒造成的疫情頻現，傳統疫苗多透過肌肉注射接種，誘導體內免疫反應，借助血液抗體中和病毒。不過，對抗病毒快速變種的能力有限，同時，目前疫苗多為液體製劑，需要嚴苛的低溫儲存環境，兩劑或三劑的接種方案也影響疫苗全程施打率。

大陸中科院院士馬光輝及魏煒團隊將結構均一可控的緩釋微球技術，結合大陸軍事醫學研究院生物工程所研究員王恆樑及朱力團隊的蛋白抗原奈米顆粒，開發出新型疫苗研製平台。

據研究，奈米顆粒表面能夠同時展示多種抗原，可以誘導產生廣譜免疫應答，擴大疫苗保護範圍，同時，粒徑為2-4μm的微球具有合適的空氣動力學尺寸，可精準直達肺泡並有效沈積，防止吸入後被呼出；該乾粉疫苗可顯著節省儲存和運輸成本，有助於覆蓋冷藏困難等儲運條件不足的地區，增加免疫接種率。

研究團隊還與中國醫學科學院醫學生物學研究所研究員和占龍團隊合作，模擬真實傳播場景，構建空氣傳播保護模型、密切接觸保護模型、空氣傳播阻斷模型，證明單劑乾粉吸入疫苗均高效阻斷病毒的侵染與傳播。

此外，鑒於該體系的奈微顆粒組分別採用天然蛋白和已批准的高分子材料，疫苗的有效性和安全性已在非人靈長類動物上進行系統性研究，因此具備臨床轉化潛力。

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