疫情仍在高點！台中逾9萬學生沒打流感疫苗　市府推打疫苗拿好禮

▲疫情仍在高點！台中破9萬學生沒打流感疫苗，市府推打疫苗拿好禮活動，刺激接種率。（圖／衛生局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府統計，今年到12月5日為止，國小至高中及五專1至3年級學生流感接種率才71.1%，比去年同期下降6%，等於有9.3萬名學生還沒打流感疫苗。但現今流感還在高點，讓衛生局相當憂心，火速推出流感疫苗「學生接種週」活動，時間自12月11日至12月16日止，今年尚未接種流感疫苗的國小、國中、高中職及五專1至3年級學生，可把握接種週至全市各區衛生所接種公費流感疫苗，即可獲得好禮一份。

衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署監測資料，台中市上週(第48週)類流感門診就醫5567人次、急診就醫692人次；均高於去年同期類流感門診就醫5335人次及急診就醫394人次，流感疫情仍處高點，學生為流感高傳播族群，接種流感疫苗可降低學生感染流感風險及校園群聚發生，也可避免因病缺勤或停課影響學習狀況。

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衛生局表示，台中市國小至高中及五專1至3年級學生計32.1萬人，統計至12月5日止，完成流感疫苗接種22.8萬人，接種率71.1%，比去年同期下降約6%，尚有9.3萬名學生未接種流感疫苗。

衛生局指出，為保護學生族群及校園健康環境，台中市30家衛生所特別開設140接種診次，其中假日診6診次及夜診11診次，尚未接種疫苗的學生，可攜帶學校發給「學生流感疫苗接種後注意事項暨補種通知單」及「健保卡」，於接種週期間前往接種。