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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚鍾小平有情有義　盧秀燕提「萬華疫情」：要讓敢監督的人當選

▲盧秀燕替鍾小平站台。（圖／記者宋良義攝）

▲盧秀燕替鍾小平站台。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中市長盧秀燕今（9日）北上替國民黨中正萬華立委參選人鍾小平的活動站台。盧秀燕致詞時，讚揚鍾有情有義，且有經驗、了解地方、敢講話、會服務；在萬華疫情最嚴重、受害最深時，民進黨沒有替萬華民眾講話， 所以這次該選區立委要換黨執政，讓敢講話、會站在民眾這邊的人當選，而她也保證鍾敢講話，在立法院會成為敢監督、敢發聲的「大砲委員」。

「侯友宜、鍾小平聯合競選總部」9日舉辦成立大會，除盧秀燕外，國民黨主席朱立倫、副總統參選人趙少康、台北市長蔣萬安、高雄市前市長韓國瑜、台北市前市長郝龍斌等人皆出席。盧秀燕致詞時，對於朱趙韓蔣郝等人都來站台，讚揚是鍾人緣好、有情有義、敢講話，多年來都跟大家站在一起的結果。

盧秀燕提及，她在台北當過6屆立委，很多中正萬華朋友告訴她，在該地服務最認真的就是鍾小平，鍾不分日夜都接案，所以要選就要選有經驗、了解地方、敢講話、會服務的人，而這人就是鍾小平。

話鋒一轉，盧秀燕表示，現在民進黨的人都在護航，包括萊豬、巴西蛋、核食，所以讓民進黨的人進立法院起不了作用，因為這些人不敢站在人民這邊、不敢替大家講話，在萬華疫情最嚴重、受害最深時候，民進黨沒有替萬華民眾講話， 所以這次該選區立委要換黨執政，讓敢講話、會站在民眾這邊的人當選，而她也保證鍾敢講話，在立法院會成為敢監督、敢發聲的「大砲委員」。

盧秀燕喊話台下民眾，要替鍾小平，一人拉十票不嫌少，拉一百票不嫌多；而因國民黨在立法院不到三分之一席次，所有法案都不會成，也無法阻擋萊豬、巴西蛋、核食，所以政黨票要蓋時，要找一個圖像跟韓國瑜的頭很像，圓圓的、車輪牌的國民黨黨徽，蓋下去。而總統票方面，到總統參選人侯友宜、趙少康就蓋下去。

▼朱立倫、趙少康、蔣萬安出席「侯友宜、鍾小平聯合競選總部成立大會」。（圖／記者蘇晏男攝）

▼朱立倫、趙少康、蔣萬安出席「侯友宜、鍾小平聯合競選總部成立大會」。（圖／記者蘇晏男攝）

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