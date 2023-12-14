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新冠及流感疫苗接種站　台東衛生局16日上午開設

▲台東縣衛生局16日上午開設COVID-19疫苗及流感疫苗接種站 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局16日上午開設COVID-19疫苗及流感疫苗接種站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年10月開始到隔年2、3月是呼吸道疾病好發的時節，為增加民眾免疫力及接種疫苗的方便性，台東縣衛生局將於16日上午8：30至11：30在縣府社會處1樓大禮堂（台東市桂林北路201號1樓），開設COVID-19疫苗及流感疫苗隨到隨打站，備有莫德納XBB.1.5疫苗及流感疫苗250劑，由台東馬偕醫院團隊進行疫苗接種，當日前往接種的民眾還可獲得小禮品喔！

衛生局長孫國平表示，COVID-19及流感病毒主要經由飛沫傳染，但也可能經由接觸傳播，除了戴好口罩以外，也要維持勤洗手的好習慣。而接種疫苗是預防COVID-19及流感最好的方法，尤其是65歲以上長者的免疫功能較差、也是併發重症之高危險族群，而且家中長輩和幼兒的互動密切，65歲以上長者接種COVID-19疫苗及流感疫苗，可以守護自身及家中幼兒的健康。

台東縣衛生局呼籲目前COVID-19及流感等呼吸道病毒正在社區流行，加上耶誕及跨年假期將接續到來，國內外返鄉人流及旅遊人數增加，請65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群儘快接種莫德納XBB.1.5疫苗及流感疫苗，以獲得足夠保護力，減少疾病威脅！尚未接種者請備妥健保卡，當日經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

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