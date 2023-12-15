　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾玟學控對手染毒「住家是違建」　邱鎮軍發戰帖邀客語辯論

▲▼曾玟學15日在苗栗市北安街某電子遊藝場前召開記者會，指控這棟建物的4樓到6樓都是違建，還涉及賭博及染毒，而遊藝場的房東是對手苗栗市長邱鎮軍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲曾玟學15日在苗栗市北安街某電子遊藝場前召開記者會，指控這棟建物的4樓到6樓都是違建，還涉及賭博及染毒，而遊藝場的房東是立委選舉的對手苗栗市長邱鎮軍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣第二選區(山線)立委激戰，今(15日)上午無黨籍立委候選人曾玟學前往苗栗市北安街某電子遊藝場前召開記者會，指遊藝場的房東就是立委參選人、現任苗栗市長邱鎮軍，曾玟學表示，這棟建物的4樓到6樓都是違建，邱鎮軍對於遊藝場涉嫌染毒、賭博及違建，身為市長不可能不知情，這樣的人未來要如何擔任立法機關的立法者？

對此，邱鎮軍陣營回應表示，這些都是對手的選舉作秀花招，已對曾玟學提出違反選罷法與加重毀謗罪的訴訟，之後將不再回應，亦不隨之起舞。

曾玟學指出，邱鎮軍所有的這棟建物謄本登記上明確記載為地下1層、地上4層樓建物。地下1樓至地上3樓各198平方公尺，而4樓只有98平方公尺。然而，實際上該址建物4樓卻如同其他樓層一樣蓋好蓋滿，更憑空多出5樓與6樓。身為苗栗市長卻知法犯法，如何以身作則，又有何顏面代表市公所稽查一般民眾的違建案件?

曾玟學表示，2012年之前邱鎮軍為房屋共同持有者，曾為2010年這家電子遊藝場5樓發生的地下簽賭案擔任證人，對於遊藝場染毒、賭博以及違建案不可能不知情。針對該遊藝場屢傳毒品交易案件，曾玟學指出，大家並非單純討論遊藝場直接涉入的案件，而是為何毒品交易就是要選在這家遊藝場?

曾玟學說，在遊藝場不遠處的北安街民宅，過去即是張安樂的韜略集團苗栗堂口，韜略企業社、韜略茶行皆曾在此處經營，也曾作為韜略舞龍隊的據點，邱鎮軍是韜略龍隊成員，遊藝場羅姓經理直接在臉書署名「韜略員工」。曾玟學質疑，邱鎮軍和以黑幫包裝成政黨的統促黨關係密切，要求邱鎮軍跟社會大眾公開說明清楚。

▲▼邱鎮軍競選總部副總幹事李敏政表示，已對曾玟學提出違反選罷法與加重毀謗罪的訴訟，對手的選舉做秀花招不再回應，並邀曾玟學以客家話做政策辯論。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲邱鎮軍競選總部副總幹事李敏政表示，已對曾玟學提出違反選罷法與加重毀謗罪的訴訟，對手的選舉做秀花招不再回應，並邀曾玟學以客家話做政策辯論。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對此，邱鎮軍競選總部副總幹事李敏政表示：「民進黨真的是執政無能、只會選舉。每次選舉靠的就是抹黑、造謠、作秀之類的選舉花招來欺騙鄉親。邱鎮軍競選總部已對曾玟學提出違反選罷法與加重毀謗罪的訴訟，相信司法會給邱鎮軍一個公道，之後對於對手的做秀花招將不再回應，亦不隨之起舞。」

對於曾玟學所提辯論或對質，李敏政指出，邱鎮軍認為如果要進行政策辯論他個人十分贊成，但是議題應該以鄉親的需要、山線建設發展以及國家的未來為主要方向，況且辯論要辦兩場，因為山線選區有八成多的客家鄉親，為了讓鄉親們清楚了解雙方所提政見，第一場應以全程客語闡述，第二場以國語辯論。這樣才能真正讓鄉親更全面的認識候選人。

ET快訊
資生堂千金3度隆乳！　手捧「120萬元G罩杯」成果照出爐
快訊／新北集合住宅7樓起火！　烈焰濃煙狂竄
快訊／66年老屋塌陷「開罰30萬」！　謝國樑下令全面清查
快訊／戴資穎晉級年終賽4強！
高雄警性侵越南妹　賠百萬仍遭撤職
6大學退場「爆6萬學生被轉學！」　教育部回應了
4層樓屋坍塌瞬間曝光！　粉塵炸噴馬路
閃炸！蕭敬騰牽愛妻首露面　被爆「有小孩」他沈默7秒回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲弊案沒人打？　前柯文哲幕僚曝後果：藍綠沒人穩贏只有小輸

謝國樑認證「黑道」卻入藍小雞後援會　鄭文婷批雙標：應跟蔡適應道歉

專訪柯文哲後曝感想　范琪斐：隨便說話真的是很嚴重的問題

彰化農漁會力挺「侯康」　王惠美轟：民進黨用「獨立」騙選票

太高調引中國施壓？吳欣盈辦公室反擊　「外交部淪黨同伐異政治工具」

柯文哲自稱「陳定南進化版」　陳定南長子：我爸屬羊不是變色龍

曾玟學控對手染毒「住家是違建」　邱鎮軍發戰帖邀客語辯論

搶輸凱道哭暈在廁所？　黃呂錦茹：民眾黨有網軍！國民黨沒有

柯文哲自稱陳定南進化、做事像蔣經國　他酸政治乩童：蹭遍歷史人物

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

柯文哲弊案沒人打？　前柯文哲幕僚曝後果：藍綠沒人穩贏只有小輸

謝國樑認證「黑道」卻入藍小雞後援會　鄭文婷批雙標：應跟蔡適應道歉

專訪柯文哲後曝感想　范琪斐：隨便說話真的是很嚴重的問題

彰化農漁會力挺「侯康」　王惠美轟：民進黨用「獨立」騙選票

太高調引中國施壓？吳欣盈辦公室反擊　「外交部淪黨同伐異政治工具」

柯文哲自稱「陳定南進化版」　陳定南長子：我爸屬羊不是變色龍

曾玟學控對手染毒「住家是違建」　邱鎮軍發戰帖邀客語辯論

搶輸凱道哭暈在廁所？　黃呂錦茹：民眾黨有網軍！國民黨沒有

柯文哲自稱陳定南進化、做事像蔣經國　他酸政治乩童：蹭遍歷史人物

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

從未出現過！限定「嫩粉水油」美膚質地好清爽

涉詐團擄人施暴案！服務處成私刑場　屏縣議員郭再添遭羈押禁見

鎮瀾宮排第8！全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

北部產科醫師偏鄉送愛　幼童歡喜舞蹈表示感謝

宜蘭蘇澳左轉轎車撞直行機車　女騎士摔飛重摔多處骨折命危

羅東4大房市熱區一次看　在地指「通勤客」鎖定後站商圈

自備50萬元起！收藏紅樹林景觀宅「氧之森」坐享地利與萬坪樹海

貓派、狗派栩栩如生　國寶級畫師顏振發為陳亭妃繪製巨型看板

A24翻拍《死亡擱淺》真人版　小島秀夫讚：不會讓玩家失望

快訊／土城集合住宅起火！烈焰濃煙竄出...警消馳援人命搜救中

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！　肝連妹近拍5秒片超兇：太激動

政治熱門新聞

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

藍營內參民調侯康領先　1地區贏很多

沈富雄力推趙少康去中山女高：很有效

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

中選會公告總統副總統候選人名單　明年1月3日起不得發布民調

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

侯友宜：若當選立即開辦侯康貸

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

獨／選戰倒數！朱立倫All-in衝刺侯友宜選情　凌濤任競選發言人

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

更多熱門

相關新聞

衝刺選戰！黃捷邀「電火球」點亮選情

衝刺選戰！黃捷邀「電火球」點亮選情

大選倒數29天，民進黨高雄市第六選區立委參選人黃捷po出與前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩，在美術館湖畔旁的自拍照，讓網友笑稱「好天氣加電火球，黃捷的選情亮上加亮」。國民黨參選人陳美雅則曬出粉絲幫她做的動漫AI照，讓網友大讚超像；喜樂島聯盟參選人郭倍宏也將上網路節目，搶攻年輕人選票。

批趙少康「不入格」　郭璽質疑新黨經費流向

批趙少康「不入格」　郭璽質疑新黨經費流向

趙少康陪同涂權吉楊梅市大掃街　肯定「戰鬥藍」勇於挑戰

趙少康陪同涂權吉楊梅市大掃街　肯定「戰鬥藍」勇於挑戰

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

南投立委第二選區　藍綠互控賄選

南投立委第二選區　藍綠互控賄選

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024苗栗縣立委曾玟學邱鎮軍

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

快訊／麥當勞宣布喊漲！

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面