曾玟學控對手染毒「住家是違建」　邱鎮軍發戰帖邀客語辯論

▲曾玟學15日在苗栗市北安街某電子遊藝場前召開記者會，指控這棟建物的4樓到6樓都是違建，還涉及賭博及染毒，而遊藝場的房東是立委選舉的對手苗栗市長邱鎮軍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣第二選區(山線)立委激戰，今(15日)上午無黨籍立委候選人曾玟學前往苗栗市北安街某電子遊藝場前召開記者會，指遊藝場的房東就是立委參選人、現任苗栗市長邱鎮軍，曾玟學表示，這棟建物的4樓到6樓都是違建，邱鎮軍對於遊藝場涉嫌染毒、賭博及違建，身為市長不可能不知情，這樣的人未來要如何擔任立法機關的立法者？

對此，邱鎮軍陣營回應表示，這些都是對手的選舉作秀花招，已對曾玟學提出違反選罷法與加重毀謗罪的訴訟，之後將不再回應，亦不隨之起舞。

曾玟學指出，邱鎮軍所有的這棟建物謄本登記上明確記載為地下1層、地上4層樓建物。地下1樓至地上3樓各198平方公尺，而4樓只有98平方公尺。然而，實際上該址建物4樓卻如同其他樓層一樣蓋好蓋滿，更憑空多出5樓與6樓。身為苗栗市長卻知法犯法，如何以身作則，又有何顏面代表市公所稽查一般民眾的違建案件?

曾玟學表示，2012年之前邱鎮軍為房屋共同持有者，曾為2010年這家電子遊藝場5樓發生的地下簽賭案擔任證人，對於遊藝場染毒、賭博以及違建案不可能不知情。針對該遊藝場屢傳毒品交易案件，曾玟學指出，大家並非單純討論遊藝場直接涉入的案件，而是為何毒品交易就是要選在這家遊藝場?

曾玟學說，在遊藝場不遠處的北安街民宅，過去即是張安樂的韜略集團苗栗堂口，韜略企業社、韜略茶行皆曾在此處經營，也曾作為韜略舞龍隊的據點，邱鎮軍是韜略龍隊成員，遊藝場羅姓經理直接在臉書署名「韜略員工」。曾玟學質疑，邱鎮軍和以黑幫包裝成政黨的統促黨關係密切，要求邱鎮軍跟社會大眾公開說明清楚。

▲邱鎮軍競選總部副總幹事李敏政表示，已對曾玟學提出違反選罷法與加重毀謗罪的訴訟，對手的選舉做秀花招不再回應，並邀曾玟學以客家話做政策辯論。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對此，邱鎮軍競選總部副總幹事李敏政表示：「民進黨真的是執政無能、只會選舉。每次選舉靠的就是抹黑、造謠、作秀之類的選舉花招來欺騙鄉親。邱鎮軍競選總部已對曾玟學提出違反選罷法與加重毀謗罪的訴訟，相信司法會給邱鎮軍一個公道，之後對於對手的做秀花招將不再回應，亦不隨之起舞。」

對於曾玟學所提辯論或對質，李敏政指出，邱鎮軍認為如果要進行政策辯論他個人十分贊成，但是議題應該以鄉親的需要、山線建設發展以及國家的未來為主要方向，況且辯論要辦兩場，因為山線選區有八成多的客家鄉親，為了讓鄉親們清楚了解雙方所提政見，第一場應以全程客語闡述，第二場以國語辯論。這樣才能真正讓鄉親更全面的認識候選人。