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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狠批趙少康「做這事不入格」挨告　郭璽反擊質疑新黨競選經費流向

▲▼郭璽告趙少康妨害名譽、意大利使人不當選。（圖／記者劉昌松攝）

▲郭璽批評趙少康不入格，不配當副總統候選人。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

高雄市立委參選人郭璽日前公開質疑，國民黨副總統候選人趙少康私吞新黨競選經費結餘款3億元，遭國民黨控告誹謗，對此，郭璽不干示弱，15日到台北地檢署，反控趙少康妨害名譽。郭璽直指，連趙少康的親密戰友王建煊都不敢背書了，所以外界才會有所質疑，趙卻為此控告郭及網路節目製作團隊，「實在不入格」。

代表麻將最大黨參選高雄左楠區立委的郭璽，日前在《凝觀說說看》網路節目中，發佈〈趙少康發財術〉影片，提到趙少康在1993年代表新黨參選台北市長後，前監察院長王建煊非常厭惡趙少康把3億新黨競選經費吞了，並指趙少康因遭王建煊譴責後退出新黨。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室12發聲明反駁，指民進黨及其側翼，「假冒王建煊之名義」四處散布不實言論，侯辦發言人錢震宇當時並強調，台灣事實查核中心已確認，「趙少康私吞1994年台北市長競選結餘款3億元，遭新黨主席王建煊譴責後退出新黨」是錯誤資訊，趙少康因此控告郭璽與《凝觀說說看》的經營團隊涉嫌誹謗並違反《選罷法》意圖使人不當選。

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康已針對被指捲走新黨競選結餘款一事，提出誹謗等告訴。（資料照／記者林敬旻攝）

郭璽15日由律師陪同到北檢反控趙少康才是妨害名譽、意圖使他不當選，郭璽表示，趙少康對1994年落選後是否捲走新黨結餘款一事，從來沒有正面回應，經過30多年，王建煊去媒體人廖筱君的節目上也不否認這件事情，間接證實趙少康捲走這筆錢。

郭璽說：「(趙少康)可以堂堂正正說絕對沒有拿，王建煊也可以說沒有這件事，但王建煊是牧師，不能說謊，當然不能替他背書，所以我們才會提出這些質疑，一個媒體大亨做這件事情，實在不入格，更不配做總統副總統候選人。」

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