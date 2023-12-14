網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷鎖ACG粉行程曝　本尊將現身動漫祭

▲民進黨高雄市立委參選人黃捷。（圖／黃捷提供）

記者吳奕靖／高雄報導

選戰倒數30天，今(14)日高雄第6選區立委參選人黃捷預告：「捷醬出沒」，週六（16日）上午十點半將現身駁二動漫祭(FFK16)，並現場發放在Cosplay文化中，Coser與粉絲互動相認的小物「認親卡」，歡迎大家相認，而在17日還有簽名會，屆時還會發送「超商妹」海報。

黃捷表示，在cosplay超商妹後，遭到各種批評與質疑，讓他更確定應該大方做自己，用行動破除這些偏見。她說，自己一直都用各種方式支持ACG產業發展，例如一日女僕咖啡廳店長、Cos輕軌少女、鬼滅之刃的香奈乎、間諜家家酒的安妮亞，親自體驗Vtuber的中之人，並和VTuber直播對談，還有跟AKB48合作漫博的表演，無非是希望打破政治人物嚴肅的刻板印象，並藉由這樣的機會，讓更多人知道，原來台灣的動漫實力如此堅強。

▲黃捷化身「超商妹」大跳保庇舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃捷表示，民進黨政府這幾年積極支持台灣本土文化發展，可說是最挺本土文化力的政黨，未來她若擔任立委，更要持續推動台灣文創產業發展，結合三大捷運場站高雄車站、美麗島、中央公園，比照高雄車站動漫一番街，持續導入動漫產業在高雄紮根，將高雄打造成國際動漫迷都嚮往朝聖的動漫聖地。

貼文一出，許多ACG粉絲紛紛留言，「我會去這次的FFK，希望可以巧遇」、「好想要捷妮亞的認親卡」，「希望可以號召一群戰鬥哥去嗨翻會場」、「可以敲碗就職典禮當天，佛傑一家三口全員出動嗎」，顯見黃捷在ACG領域人氣十足。

▲黃捷化身「超商妹」成功製造話題。（圖／記者吳奕靖翻攝）