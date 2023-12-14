　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

民主鐵鎚VS打鬼棒！蔡培慧籲選民檢舉賄選　藍營公佈綠賄選地圖

▲綠委蔡培慧公開呼籲選民反賄選。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

▲綠委蔡培慧公開呼籲選民反賄選。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選進入倒數一個月，南投縣第二選區立委選情膠著，雙方也不斷彼此指控賄選：民進黨立委蔡培慧日前提告對手游顥以署名廚餘桶賄選，今天進一步公開呼籲選民反賄選；國民黨縣黨部則成立「抓鬼大隊」，呼籲民眾杜絕買票、抹黑造謠等「奧步」，並公布「綠營賄選地圖」、指有多達29個村里民眾已自行向檢方舉發賄選情資。

蔡培慧今日與立委莊瑞雄、南投市民代表沈啟修及曾億弘一起召開記者會，用「民主的鐵鎚」道具打破紙箱，象徵打破賄選黑箱的選風；蔡透露大選日期越接近，團隊就接獲越多選民投訴，有對手以1票500元向民眾買票，甚至她自己都在社群媒體上看過關於南投第二選區買票交易的行情價碼。

▲綠委蔡培慧公開呼籲選民反賄選，藍營和立委候選人游顥反批已有多個村里民眾向檢方告發綠營賄選。（圖／國民黨南投縣黨部、蔡培慧競選辦公室提供）

蔡培慧強調政治立場可以有藍綠之分，但檢舉賄選可以不分藍綠，呼籲鄉親切勿一時貪念而觸法，若看到賄選一定要提出檢舉；莊瑞雄也說，立委賄選的檢舉獎金最高可達1000萬元、總統賄選更有1500萬元，怎麼樣都比拿幾千幾百塊的賄款划算。

蔡培慧表示，今天已和莊瑞雄一起拜會南投地檢署，籲請檢調務必調查清楚賄選金源、背後主使者和介選方式；檢方回應，只要有民眾一提出賄選檢舉，檢調單位一定嚴格查辦，另除了金錢，任何以「有價物品」來交換的形式也可能造成賄選，請民眾千萬要小心。

▲藍營呼籲民眾加入「抓鬼大隊」，杜絕奧步、端正選風。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

▲藍營呼籲民眾加入「抓鬼大隊」，杜絕奧步、端正選風。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

國民黨南投縣黨部13日則由主委暨不分區立委候選人廖怡琇、縣議員林憶如與退休警官張錫淵召開記者會，祭出「打鬼棍」並宣布成立「抓鬼大隊」，指控對手習慣性抹黑造謠、黑函攻擊，藍軍兩位候選人看板布條頻傳遭受破壞，更有地方幹部回報：有民眾聽聞綠營將有賄選動作、企圖影響選情，更疑似有支持對手的鄉鎮首長、村里長變身「鬼娃恰吉」，以行政資源要求里民不得出席藍營相關造勢活動，令支持者心生畏懼。

▲▼藍營和立委候選人游顥爆料已有29個村里民眾向檢方告發綠營賄選。（圖／國民黨南投縣黨部、蔡培慧競選辦公室提供）

▲▼藍黨部主委廖怡琇和立委候選人游顥爆料已有29個村里民眾向檢方告發綠營賄選。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

▲綠委蔡培慧公開呼籲選民反賄選，藍營和立委候選人游顥反批已有多個村里民眾向檢方告發綠營賄選。（圖／國民黨南投縣黨部、蔡培慧競選辦公室提供）

廖怡琇呼籲縣民加入抓鬼行列，棒打「賄選散財鬼、生事造謠鬼、恐嚇嚇人鬼、文宣破壞鬼、慣犯抹黑鬼」等5鬼，以端正選風，今天在綠營記者會後也和游顥共同出面，公佈綠營於投二選區七鄉鎮的「買票地圖」：包括南投市軍功、平和、嘉興、嘉和4里；名間鄉炭寮、竹圍、濁水、赤水4村；竹山鎮竹山、雲林、坪頂、延和、瑞竹、桶頭、桂林7里；鹿谷鄉清水、瑞田、永隆、鳳凰、內湖、秀峰6村；集集鎮隘寮、富山2里；水里鄉崁頂、新山、上安3村；信義鄉同富、自強、豐丘3村。

藍營指出，已發現賄選情事的鄉鎮村里已有上述29個，還不含尚未回報者，民眾已陸續反映，並將具體情資搜集交由檢調處理。

ET快訊
桃園追車「狂砸賓士」！他被留原地　網笑噴：還沒上車啊
6大學「確定退場」！　近6萬名學生走光
快訊／陸軍564旅官兵寢室起火　初判「行動電源釀災」
相驗結果曝！孝子捅死臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了
Netflix上半年「TOP 10熱門影集」出爐！
日人夫「嘿咻台妹150次」還拍私處照　正宮跨海怒告
快訊／陸軍裝甲564旅起火！　營區庫房燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

民主鐵鎚VS打鬼棒！蔡培慧籲選民檢舉賄選　藍營公佈綠賄選地圖

設計融入在地特色　嘉蘭國小新建幼兒園今落成啟用

嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

強勢打擊非法改車　台東監警環聯手維護行車安全

台南桌球選手獻「金」　陳亭妃、陳怡珍、周麗津力爭恢復基層桌球訓練站

嘉義市管樂節首度封街　國際金獎百人行進管樂溫暖人心

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

民主鐵鎚VS打鬼棒！蔡培慧籲選民檢舉賄選　藍營公佈綠賄選地圖

設計融入在地特色　嘉蘭國小新建幼兒園今落成啟用

嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

強勢打擊非法改車　台東監警環聯手維護行車安全

台南桌球選手獻「金」　陳亭妃、陳怡珍、周麗津力爭恢復基層桌球訓練站

嘉義市管樂節首度封街　國際金獎百人行進管樂溫暖人心

他見「超商微波爐」想買回家　網一查價格驚呼：沒用20年回不了本

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

女業務穿「光腿神器」半個月　雙腳嚴重水腫！醫示警：再穿要手術

《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

懶得收衣服全疊洗衣籃　博美犬「當超級躺床」瞇眼爽睡：舒服

詐騙冒充中華電信繳費簡訊　認準這開頭才是「真官方」　

33歲勝利近況曝光！「身材圓一圈」泰國慶生　連演員都現身了

「買得起最重要」　學者讚侯友宜免頭款購屋政策：圓青年買屋夢

拒絕與男友發生關係！印度女遭利刃刺喉　血流一地慘死

呆柴咬超長樹枝想帶回家　無法上機車爸只拍不救XD

地方熱門新聞

國一大灣交流道行車糾紛2駕駛送辦

國防軍備展氣勢　三芝興華驛站飛行裝備揭幕

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

南消堅守民眾生命財產永不間斷

南消一大隊結合新營客運辦電動巴士搶救訓練

2023台南市教育局年終成果發表

200名學童親身體驗防災教育館

新北「6水」治理策略　打造智慧永續城市

使用熱水器遵守「5要」保命　2種習慣最危險

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」

三三讀書會辦「絲絲入扣以愛為名」耶誕晚會

淨化選前治安　枋寮警加強掃蕩

雲林基督教醫院「聖誕愛心破百義賣」

更多熱門

相關新聞

提95歲母還須繳健保費「我X的要死」　蘇清泉再因1事轟政府王八蛋

提95歲母還須繳健保費「我X的要死」　蘇清泉再因1事轟政府王八蛋

行政院同意動支約新台幣51.33億元，補貼中醫、西醫基層及醫院部門，確保健保點值至少0.9元，國民黨政策會副執行長兼不分區立委候選人蘇清泉今（14日）批評，你還想要補0.9元，「王八蛋」，0.95元都不夠，要1.0元。，蘇清泉也提到，屏東還在繳健保費，像他媽媽已經95歲，還在繳健保費，「我每個月每個月幫她繳，我都很X，我X的要死」，屏東縣是三等國民嗎？

陳昆和全力推動台南市政新中心

陳昆和全力推動台南市政新中心

侯友宜推購屋全額貸　行政院：政策非亂開支票

侯友宜推購屋全額貸　行政院：政策非亂開支票

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

漏網鏡頭／侯友宜、王金平高雄車掃　兩人瀟灑抹防曬油畫面曝光

漏網鏡頭／侯友宜、王金平高雄車掃　兩人瀟灑抹防曬油畫面曝光

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024南投縣立委蔡培慧民進黨國民黨賄選抓鬼大隊

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

快訊／麥當勞宣布喊漲！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面