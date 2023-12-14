民主鐵鎚VS打鬼棒！蔡培慧籲選民檢舉賄選　藍營公佈綠賄選地圖

▲綠委蔡培慧公開呼籲選民反賄選。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選進入倒數一個月，南投縣第二選區立委選情膠著，雙方也不斷彼此指控賄選：民進黨立委蔡培慧日前提告對手游顥以署名廚餘桶賄選，今天進一步公開呼籲選民反賄選；國民黨縣黨部則成立「抓鬼大隊」，呼籲民眾杜絕買票、抹黑造謠等「奧步」，並公布「綠營賄選地圖」、指有多達29個村里民眾已自行向檢方舉發賄選情資。

蔡培慧今日與立委莊瑞雄、南投市民代表沈啟修及曾億弘一起召開記者會，用「民主的鐵鎚」道具打破紙箱，象徵打破賄選黑箱的選風；蔡透露大選日期越接近，團隊就接獲越多選民投訴，有對手以1票500元向民眾買票，甚至她自己都在社群媒體上看過關於南投第二選區買票交易的行情價碼。

蔡培慧強調政治立場可以有藍綠之分，但檢舉賄選可以不分藍綠，呼籲鄉親切勿一時貪念而觸法，若看到賄選一定要提出檢舉；莊瑞雄也說，立委賄選的檢舉獎金最高可達1000萬元、總統賄選更有1500萬元，怎麼樣都比拿幾千幾百塊的賄款划算。

蔡培慧表示，今天已和莊瑞雄一起拜會南投地檢署，籲請檢調務必調查清楚賄選金源、背後主使者和介選方式；檢方回應，只要有民眾一提出賄選檢舉，檢調單位一定嚴格查辦，另除了金錢，任何以「有價物品」來交換的形式也可能造成賄選，請民眾千萬要小心。

▲藍營呼籲民眾加入「抓鬼大隊」，杜絕奧步、端正選風。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

國民黨南投縣黨部13日則由主委暨不分區立委候選人廖怡琇、縣議員林憶如與退休警官張錫淵召開記者會，祭出「打鬼棍」並宣布成立「抓鬼大隊」，指控對手習慣性抹黑造謠、黑函攻擊，藍軍兩位候選人看板布條頻傳遭受破壞，更有地方幹部回報：有民眾聽聞綠營將有賄選動作、企圖影響選情，更疑似有支持對手的鄉鎮首長、村里長變身「鬼娃恰吉」，以行政資源要求里民不得出席藍營相關造勢活動，令支持者心生畏懼。

▲▼藍黨部主委廖怡琇和立委候選人游顥爆料已有29個村里民眾向檢方告發綠營賄選。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

廖怡琇呼籲縣民加入抓鬼行列，棒打「賄選散財鬼、生事造謠鬼、恐嚇嚇人鬼、文宣破壞鬼、慣犯抹黑鬼」等5鬼，以端正選風，今天在綠營記者會後也和游顥共同出面，公佈綠營於投二選區七鄉鎮的「買票地圖」：包括南投市軍功、平和、嘉興、嘉和4里；名間鄉炭寮、竹圍、濁水、赤水4村；竹山鎮竹山、雲林、坪頂、延和、瑞竹、桶頭、桂林7里；鹿谷鄉清水、瑞田、永隆、鳳凰、內湖、秀峰6村；集集鎮隘寮、富山2里；水里鄉崁頂、新山、上安3村；信義鄉同富、自強、豐丘3村。

藍營指出，已發現賄選情事的鄉鎮村里已有上述29個，還不含尚未回報者，民眾已陸續反映，並將具體情資搜集交由檢調處理。