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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衝刺選戰！黃捷邀「電火球」點亮選情　陳美雅曬AI照力抗超商妹

▲▼衝刺選戰！黃捷邀「電火球」點亮選情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷邀前行政院長蘇貞昌請益從政心路歷程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

大選倒數29天，民進黨高雄市第六選區立委參選人黃捷po出與前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩，在美術館湖畔旁的自拍照，讓網友笑稱「好天氣加電火球，黃捷的選情亮上加亮」。國民黨參選人陳美雅則曬出粉絲幫她做的動漫AI照，讓網友大讚超像；喜樂島聯盟參選人郭倍宏也將上網路節目，搶攻年輕人選票。

▲▼衝刺選戰！黃捷邀「電火球」點亮選情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷合體蘇貞昌，網友笑「好天氣加電火球，選情亮上加亮。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄第六選區立委激戰進入最後衝刺，黃捷找來前行政院長蘇貞昌陪騎單車，她表示，蘇前院長任內，與時任副院長陳其邁共同輔佐蔡英文總統，不但擋下非洲豬瘟、防治武漢肺炎，更讓台灣經濟創下民主化以來的最高峰，可以說是台灣的「黃金組合」，這一次能邀請蘇前院長到高雄走走、欣賞城市美景，也當面請益從政心路歷程。

蘇貞昌表示，黃捷是最有即戰力的新世代，當初在野黨鋪天蓋地攻擊、抹黑前鎮漁港時，黃捷勇於捍衛政策，為漁民發聲，讓他相當感動，也證明只要心懷家鄉，不管人在何方都是努力為故鄉。

▲▼衝刺選戰！黃捷邀「電火球」點亮選情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蘇貞昌在IG公佈合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

蘇貞昌也呼籲，這次投票不是為了誰要勝選，而是讓世界繼續看到台灣，鼓勵黃捷選舉就是要勤奮持之以恆，帶給人民希望與願景。

同行的高雄市長陳其邁、立委邱議瑩善盡地主之誼，騎腳踏車欣賞美術館、愛河一帶秀麗景緻，黃捷帶著他們到選區內的熱炒店，邊吃邊談大美術館計畫，暢談對選區發展的願景。

▲▼陳美雅秀AI綱手圖，力抗黃捷的山道超商妹。（圖／翻攝自陳美雅FB粉絲專頁）

▲▼陳美雅秀AI綱手圖，力抗黃捷的山道超商妹。（圖／翻攝自陳美雅FB粉絲專頁）

▲▼陳美雅秀AI綱手圖，力抗黃捷的山道超商妹。（圖／翻攝自陳美雅FB粉絲專頁）

日前黃捷cos「山道超商妹」引起話題，不讓她專美於前，對手陳美雅也曬出粉絲運用AI技術，將她變身成為動漫火影忍者中的角色綱手。她感謝表示，謝謝粉絲用這麼獨特的方式支持她，並向支持者喊話，讓綱手的精神和大家的心聲成為她的動力，繼續為高雄人服務。

不少陳美雅的粉絲也紛紛留言表示，「第五代火影大人，擊敗超商妹」、「感覺很猛，直接當選」、「怎麼這麼神適合，太猛」。另外，有粉絲發問「會有綱手大人握手會嗎？」，陳美雅則回覆「敬請期待！」

進入最後衝刺階段，郭倍宏表示，最近政治人物流行上網路節目，他沒有走這個路線，不少人也說他在年輕人選票上繳白卷。經過幕僚不斷勸說，幾經思考，經過他每個市場走過三遍，每雙手至少握過二次，終於，他有時間空間去填補那張白卷。

▲▼郭倍宏預告將上網路節目，搶攻年輕人選票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼郭倍宏預告將上網路節目，搶攻年輕人選票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼郭倍宏預告將上網路節目，搶攻年輕人選票。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭倍宏預告，他將受邀上最火紅的「賀瓏夜夜秀」網路節目，目的是跟年輕人正式交流，與年輕人零距離。少年郎對白頭髮的他或許較陌生，剩下不到一個月時間，他把時間留給少年耶，表示他在乎。

不過他也強調，對於選區的鄉親，他每天還是透早出門半暝歸，「鄉親你可能握到我的手第三次了」。

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