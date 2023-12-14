　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

陪同涂權吉楊梅市區大掃街　趙少康：肯定「戰鬥藍」勇於挑戰！

▲國民黨副總統候選人趙少康今天下午陪同立委候選人涂權吉在楊梅市區車隊遊行拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康今天下午陪同立委候選人涂權吉在楊梅市區車隊遊行拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨副總統候選人趙少康今（14）日下午陪同桃園市第二選區立委候選人涂權吉在楊梅市區車隊掃街拜票，趙少康表示，非常肯定涂權吉在選區用心經營的表現，尤其近日勇於向對手黃世杰喊出「SRF公開辯論」，表現「戰鬥藍」的無畏精神，民進黨執政八年，立院只有黨意沒有民意，呼籲選民讓涂權吉進軍國會，給地方一個改變機會。

▲國民黨副總統候選人趙少康今天下午陪同立委候選人涂權吉在楊梅市區車隊掃街。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康今天下午陪同立委候選人涂權吉在楊梅市區車隊掃街。（圖／記者沈繼昌翻攝）

藍營副總統候選人趙少康今天下午展開在桃園市拜票的第一站，陪同桃園第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）立委候選人涂權吉在楊梅市區以車隊遊行方式向選民拜票。

趙少康肯定涂權吉身為楊梅地區市議員在選區用心經營表現，自己身為媒體人，看到涂權吉在觀音選區，能勇敢針對SRF垃圾發電爭議挑戰感到非常欣慰。趙少康強調，涂權吉近日向對手黃世杰喊出「SRF公開辯論」，表現出「戰鬥藍」無畏精神，民進黨執政八年，立法院只有黨意沒有民意，籲請選民給涂權吉進軍國會機會，讓地方有個改變的契機。

▲國民黨副總統候選人趙少康今天下午陪同立委候選人涂權吉在楊梅地區掃街拜票，籲請選民讓涂權吉進軍國會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康陪同立委候選人涂權吉在楊梅地區掃街拜票，籲請選民讓涂權吉進軍國會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

涂權吉則感謝趙少康選擇從桃園第二選區楊梅出發，作為全國選舉掃街的第一站，桃園第二選區這一仗非常重要，只要拿下勝利，國民黨在桃園就有機會全壘打。針對對手黃世杰針對SRF黑箱爭議受到觀音鄉親很大質疑，各項民調中顯示兩人差距非常接近，對手已開始在地方頻頻推出負面選舉文宣，但「與其各說各話，不如直球對決」。

涂權吉強調，目前正積極接洽第三方公正單位，邀請對手黃世杰在觀音地區信仰中心甘泉寺前舉行「SRF公開辯論」，在所有鄉親面前把話說清楚、講明白。

 【更多新聞】

參觀國中小女友房間！凍未條嘿咻　「1夜4次郎」認錯輕判免囚

燈具藏960顆「一粒眠」寄美國　4嫌被逮1人是通緝犯

►巧思解決肺阻塞用藥難題　桃醫創新教育工具成國際亮點

 

 

 

ET快訊
交往10年沒愛愛過！男友嫌「過夜太累」　妹子開口也被拒絕
《倚天》搭檔馬景濤悼念周海媚！「妳的無忌哥哥」親筆信曝光
名導愛女消失4個月淡出娛樂圈！　解約「改當上班族」
行人突闖紅燈「斑馬線狂奔」　駕駛大嘆：怕哪一天沒煞住
2023最爛遊戲！第1名竟拿下75％票數　上架4天廠商就倒閉
34%結婚撐不到5年！對「3族群」傷害最大
遭轟「脫衣賣肉」沒在怕　黃捷將現身動漫祭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣議會閃亮三姊妹代言　推廣原鄉梅子、馬告、竹筍進都會餐廳

績優老人福利機構評鑑出爐　新北表揚3優等、71甲等

新北表揚社團領航金獎　道德慈善協進會獲最佳奉獻獎

陪同涂權吉楊梅市區大掃街　趙少康：肯定「戰鬥藍」勇於挑戰！

接棒父親新北茶園13年　曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎

具觀賞、建材多重價值　林保署積極培育原生植物阿里山千金榆

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

民主鐵鎚VS打鬼棒！蔡培慧籲選民檢舉賄選　藍營公佈綠賄選地圖

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

為何婚後不想跟婆家住？

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

南投縣議會閃亮三姊妹代言　推廣原鄉梅子、馬告、竹筍進都會餐廳

績優老人福利機構評鑑出爐　新北表揚3優等、71甲等

新北表揚社團領航金獎　道德慈善協進會獲最佳奉獻獎

陪同涂權吉楊梅市區大掃街　趙少康：肯定「戰鬥藍」勇於挑戰！

接棒父親新北茶園13年　曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎

具觀賞、建材多重價值　林保署積極培育原生植物阿里山千金榆

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

民主鐵鎚VS打鬼棒！蔡培慧籲選民檢舉賄選　藍營公佈綠賄選地圖

世新大學長期推動科學傳播　研討會聚焦科普傳播挑戰

RUSH BALL台灣開唱！狂秀中文：芭比Q了　嗨爆樂迷

南投縣議會閃亮三姊妹代言　推廣原鄉梅子、馬告、竹筍進都會餐廳

《倚天》搭檔馬景濤悲痛悼念周海媚！　「妳的無忌哥哥」親筆信曝光

行人突闖紅燈「斑馬線狂奔」　駕駛大嘆心累，就怕哪一天沒煞住

台南年輕人「過半買大樓」不愛透天？在地人笑：都快露天了還透天

全聯、大潤發集結「聖誕儀式感甜點」！指定巧克力「第2件5折」

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

捲入小甜甜婚變風波！白家綺一年沒拍戲：快點來找我

難怪瘦不了！營養師曝「5大減肥誤區」：低脂食物有陷阱

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

國一大灣交流道行車糾紛2駕駛送辦

國防軍備展氣勢　三芝興華驛站飛行裝備揭幕

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

200名學童親身體驗防災教育館

趙少康陪同涂權吉楊梅市大掃街　肯定「戰鬥藍」勇於挑戰

南消一大隊結合新營客運辦電動巴士搶救訓練

2023台南市教育局年終成果發表

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

南投立委第二選區　藍綠互控賄選

南消堅守民眾生命財產永不間斷

使用熱水器遵守「5要」保命　2種習慣最危險

淨化選前治安　枋寮警加強掃蕩

雲林城市耶誕慶典　12/24歡樂登場

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」

更多熱門

相關新聞

民進黨：趙少康一出事就拿台商擋箭

民進黨：趙少康一出事就拿台商擋箭

針對國民黨副總統候選人趙少康今（14）批評，民進黨對台商不聞不問等語，民進黨發言人張志豪晚間批評，「請趙少康先生不要為了選舉，就抹殺政府團隊和公務人員的辛苦努力，更不要一出事，就躲到台商的背後，牽拖無辜的台商來當自己的擋箭牌」。

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

藍綠選前之夜板橋強碰！　造勢點步行18分鐘就到

藍綠選前之夜板橋強碰！　造勢點步行18分鐘就到

喊「0到6歲免健保費」惹議　蘇清泉致歉：未與侯辦討論「一時口誤」

喊「0到6歲免健保費」惹議　蘇清泉致歉：未與侯辦討論「一時口誤」

藍控蕭美琴密會戰爭白手套　外交部遺憾

藍控蕭美琴密會戰爭白手套　外交部遺憾

關鍵字：

2024總統2024縣市立委2024六都立委2024桃園市立委趙少康涂權吉

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

快訊／麥當勞宣布喊漲！

丫頭出國脫了！

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面