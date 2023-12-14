陪同涂權吉楊梅市區大掃街　趙少康：肯定「戰鬥藍」勇於挑戰！

▲國民黨副總統候選人趙少康今天下午陪同立委候選人涂權吉在楊梅市區車隊遊行拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨副總統候選人趙少康今（14）日下午陪同桃園市第二選區立委候選人涂權吉在楊梅市區車隊掃街拜票，趙少康表示，非常肯定涂權吉在選區用心經營的表現，尤其近日勇於向對手黃世杰喊出「SRF公開辯論」，表現「戰鬥藍」的無畏精神，民進黨執政八年，立院只有黨意沒有民意，呼籲選民讓涂權吉進軍國會，給地方一個改變機會。

▲國民黨副總統候選人趙少康今天下午陪同立委候選人涂權吉在楊梅市區車隊掃街。（圖／記者沈繼昌翻攝）

藍營副總統候選人趙少康今天下午展開在桃園市拜票的第一站，陪同桃園第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）立委候選人涂權吉在楊梅市區以車隊遊行方式向選民拜票。

趙少康肯定涂權吉身為楊梅地區市議員在選區用心經營表現，自己身為媒體人，看到涂權吉在觀音選區，能勇敢針對SRF垃圾發電爭議挑戰感到非常欣慰。趙少康強調，涂權吉近日向對手黃世杰喊出「SRF公開辯論」，表現出「戰鬥藍」無畏精神，民進黨執政八年，立法院只有黨意沒有民意，籲請選民給涂權吉進軍國會機會，讓地方有個改變的契機。

▲國民黨副總統候選人趙少康陪同立委候選人涂權吉在楊梅地區掃街拜票，籲請選民讓涂權吉進軍國會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

涂權吉則感謝趙少康選擇從桃園第二選區楊梅出發，作為全國選舉掃街的第一站，桃園第二選區這一仗非常重要，只要拿下勝利，國民黨在桃園就有機會全壘打。針對對手黃世杰針對SRF黑箱爭議受到觀音鄉親很大質疑，各項民調中顯示兩人差距非常接近，對手已開始在地方頻頻推出負面選舉文宣，但「與其各說各話，不如直球對決」。

涂權吉強調，目前正積極接洽第三方公正單位，邀請對手黃世杰在觀音地區信仰中心甘泉寺前舉行「SRF公開辯論」，在所有鄉親面前把話說清楚、講明白。