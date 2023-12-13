今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

▲6星座受到水逆影響，將迎來重重挑戰。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾發布警報，指今（13）日是2023年最後水逆，會帶來溝通、交通、技術方面的困擾與混亂，從13日至明年1月1日，水星將在摩羯座與射手座間逆行，直接衝擊「6大重災星座」，恐迎來重重考驗與挑戰。他建議，於水逆期間，需保持禮貌與耐心、細心與負責，保持開放與好奇態度，避免固執與偏見，以平安度過這一波。

今年最後水逆來了，艾菲爾盤點水星逆行於摩羯座與射手座時，分別受影響最大的星座：

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►水星逆行於摩羯座（2023年12月13日～2023年12月23日）

1.摩羯座

可能感受到龐大壓力和焦慮，因為你的計劃和目標會遇到阻礙或延遲，需保持耐心與靈活，避免過度批判自己或他人。可利用這段時間重新檢視自己的長期規劃，並做出必要調整。

2.巨蟹座

恐遭遇家庭或情感上的問題，例如親友的誤會或爭執，或與伴侶的分歧與冷戰。你需要多聽少說，並用同理心與關愛以化解衝突。你也可以運用這段時間重拾情感需求，找出更好的表達方式。

3.天秤座

在工作或事業上可能會面臨挑戰和困難，例如與同事或主管的溝通障礙，或工作效率、品質下降。這時你需要保持冷靜和專注，避免做出重大的決定或改變。也可以透過這段時間重新審視自己的職涯發展，開發與學習更多技能及知識。

▼天秤座工作面臨挑戰，溝通障礙及效率變差，讓你壓力超大。（示意圖／CFP）

►水星逆行於射手座（2023年12月23日～2024年01月01日）

4.射手座

信念和理想恐受到質疑，使你開始感到困惑和沮喪。你需要抱持開放及謙虛的心，避免過度自信或固執。可以利用這段時間重新思考人生哲學，尋找更多的啟發和見解。

5.雙子座

可能遭遇一些旅行或學習方面的麻煩，像是行程或預約被取消或變動，以及學習效果與成績不理想。你需要靈活思考和創新，不要對自己或他人有過高的期望。也可藉此時機重新安排旅行計畫，或探索更多的學習方法和資源。

6.處女座

財務或健康恐陷入困境，例如收入或支出的變化或錯誤，身心不適、失衡。你需要謹慎理性，避免做出衝動或風險高的投資與消費，好好運用這時間重新制定你的儲蓄計畫，也要調整飲食和生活習慣。