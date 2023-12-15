　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狼師案調查違程序、錯失停聘時機且態度消極　監院糾正台中市教育局

▲台中房思琪案再出現第4名受害者，當事老師反擊：沒證據就提告。（圖／ETtoday資料照）

▲台中房思琪案受害者多。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

台中市立大墩國民中學前校長黃紀生去年被爆長年性騷、性侵女學生，被踢爆後更多次騷擾被害者，監察院日前通過彈劾案。而監委調查發現，台中市教育局調查期間不但不符程序，錯失停職停聘靜候調查契機，也未就受害者提出可能潛在被害人納入清查範圍，致清查結果受限，無法釐清受害人數，監察院通過監委所提調查報告，並糾正臺中市政府教育局。

臺中市立大墩國民中學前校長黃紀生自1993年至2006年間任教國中時分別對C生、A生性侵害屬實，另對D生性騷擾情節重大。其涉有不當體罰學生及長期違法兼差補習等情事，違失情節重大，日前遭到彈劾並移送懲戒法院。監委王美玉、葉大華指出，台中市政府教育局處理黃紀生之停職停聘靜候調查不符程序，明顯判斷錯誤，錯失停職停聘靜候調查契機，也因此造成疑似被害人紛紛走避，影響案件清查及求助意願；性平會調查處理A生案件時，調查小組委員組成不符規定。

監委指出，性平會某委員在調查期間2度打電話給被害學生，恐有違反行政程序法第47條第1項「不得為行政程序外接觸」及第33條「應迴避而未迴避」之規定，以及函送調查報告書給黃校長陳述意見，低於7天合理準備答辯期限，亦未依兒童及少年福利與權益保障法予以裁罰及公告姓名，處理不當。另有關被訴有不當體罰學生、在校外違法兼職補習等情事，該局均未詳查且態度消極，提案糾正。

二位監委表示，2023年性平法修法前固然無校長停職規定，但依據教育部2018年函釋，地方政府認有必要命校長暫離校園，可由權責單位提請性平會討論執行相關必要處置。而黃紀生2022年4月提出申請退休，臺中市政府同年5月召開性平會決議「經評估雙方當事人接觸機率甚微，同意疑似行為人校長無須暫時離開校園現場或停止校長職務。」

監委指出，臺中市政府調查中知悉黃校長持續不斷騷擾被害人，並2度函請他「在案件調查處理期間，務必謹遵規定，避免互動，不得違誤」未果，與2022年5月5日性平會決議有違，卻未再度召開性平會討論是否將行為人停職，顯不符校長停職停聘靜候調查程序。

調查報告指出，黃校長同年8月1日回任教師，臺中市政府未立即處理停聘靜候調查，反而同意其留職停薪，遲至8月31日才函甲國中，請學校依教師法第22條規定召開教評會審議行為人停聘事宜。臺中市政府教育局明顯判斷錯誤，錯失對行為人停聘靜候調查契機，也因此造成被害人紛紛走避，影響案件清查及求助意願。

二位監委表示，臺中市政府性平會調查處理A生案件，未有行為時學校、行為人現所屬學校代表參與調查，不符2022年性平法第30條及防治準則第11條之規定。另身兼臺中市政府性平會委員之丁大學羅姓教授，與A生曾經是師生關係，在調查期間2度打電話給被害學生，恐有違反行政程序法第47條第1項「不得為行政程序外接觸」及第33條「應迴避而未迴避」之規定。

另外，臺中市政府於2022年9月2日函送A生案件調查報告書予行為人，命其在9月7日前以書面陳述意見，明顯低於7天合理準備答辯期限。且本件黃校長尚被訴有不當體罰學生情事，也未見臺中市政府對黃校長依兒童及少年福利與權益保障法裁罰及公告，加害人也長期在校外違法收費補習，臺中市政府教育局未積極處理行為人長期違法兼差補習，亦有欠當。

本案性平案件調查期間，臺中市政府接獲黃校長涉及其他性平案件調查申請，依規定應交由性平會處理並議決調查方式，教育部並曾於3度發文要求市府主責管轄本案，惟臺中市政府對於後案，未採教育部函釋亦未交由性平會討論，逕以另函轉請國中處理而非併案調查。

事發後，臺中市政府教育局設立檢舉專線、普發調查信予行為人任教期間之班級學生及教師，期能發掘潛在被害人，惟普查問卷回收不佳、數據不清，且未就A生提出的多名可能潛在被害人納入清查範圍，致清查結果受限，無法釐清受害人數，將促請臺中市政府教育局後續檢討改進。

ET快訊
819萬「CAR-T治療」首例健保給付！　她罹淋巴癌9年等到
改款「新TOYOTA Yaris」開賣！　折合新台幣32萬
快訊／基隆「一棟公寓」塌陷！　現場封鎖中
北京最新通報！證實2輛列車追撞　515人送醫
邵雨薇「雙手環抱吳慷仁」！楊謹華慶生　大咖都來了
桌椅亂飛！台積電廠工人又打架　當天被通知「開除」
一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」　網羨煞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

陳佩琪周六17：30「扛阿北」　將一路走到雲林布袋戲館

陸生明年納保　陸委會為140位陸生輔導員舉辦培訓

賴清德臨時缺席教育座談　侯辦：「賴」皮語錄心中無下一代

狼師案調查違程序、錯失停聘時機且態度消極　監院糾正台中市教育局

何勝豐鐵了心不回國民黨　侯友宜：有信心讓人民有希望

陸認定台對陸「貿易壁壘」　陸委會：刻意繞開WTO「有政治目的」

國民黨台北、桃園立委激戰區曝　桃園邱若華已黃金交叉趙正宇

余天不滿民進黨神隱造勢場合？　鄭運鵬：黨團都在祝他孫女滿月

陸商務部提早「大選前」認定台貿易壁壘　綠指老套：夏立言訪中禮物

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

陳佩琪周六17：30「扛阿北」　將一路走到雲林布袋戲館

陸生明年納保　陸委會為140位陸生輔導員舉辦培訓

賴清德臨時缺席教育座談　侯辦：「賴」皮語錄心中無下一代

狼師案調查違程序、錯失停聘時機且態度消極　監院糾正台中市教育局

何勝豐鐵了心不回國民黨　侯友宜：有信心讓人民有希望

陸認定台對陸「貿易壁壘」　陸委會：刻意繞開WTO「有政治目的」

國民黨台北、桃園立委激戰區曝　桃園邱若華已黃金交叉趙正宇

余天不滿民進黨神隱造勢場合？　鄭運鵬：黨團都在祝他孫女滿月

陸商務部提早「大選前」認定台貿易壁壘　綠指老套：夏立言訪中禮物

「最美星二代」韓菲瘦到剩3字頭！2招實測1年掉7kg：控制到極致

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

陳佩琪周六17：30「扛阿北」　將一路走到雲林布袋戲館

首爾地鐵站二氧化碳外洩「5人急送醫」！　列車過站不停

高股息 ETF 除息秀下周登場！00919爆25萬張大量　4檔飆天價

林心如親曝霍建華求婚過程！　「以為瓦斯沒關」超浪漫現場露餡

準備出發囉！副駕駛座驚見「超萌車掌小姐」　燦笑吐舌等待遊客

新北選舉蒐證管制中心掛牌成立　嚴防突發事件盼讓選舉順利進行

Popu Lady 11週年！聚會「八卦戀愛→凍卵懷孕」5人合體照狂勾回憶

台積電漲3元收585　台股小漲21點來到17674點

政治熱門新聞

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

藍營內參民調侯康領先　1地區贏很多

沈富雄力推趙少康去中山女高：很有效

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

中選會公告總統副總統候選人名單　明年1月3日起不得發布民調

侯友宜：若當選立即開辦侯康貸

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

獨／選戰倒數！朱立倫All-in衝刺侯友宜選情　凌濤任競選發言人

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

更多熱門

相關新聞

員警性侵按摩女　賠百萬仍遭撤職

員警性侵按摩女　賠百萬仍遭撤職

高雄馬姓員警為某芳療會館的常客，他在去年初前往會館接受按摩，但卻性侵按摩女。馬男遭判刑2年，但因賠償百萬元達成和解，又支付公庫40萬元，最後獲得法院緩刑5年，未經上訴而確定。不過懲戒法院審理後，仍認定馬男行為嚴重損傷警察形象及政府信譽，判決撤職並停用1年。

中捷綠線同意延伸　盧秀燕：藍線更急

中捷綠線同意延伸　盧秀燕：藍線更急

台版柬埔寨豬仔惡徒7人遭判刑

台版柬埔寨豬仔惡徒7人遭判刑

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

誆吃飯真性侵！男友找2人集體硬上女友

誆吃飯真性侵！男友找2人集體硬上女友

關鍵字：

狼師性騷擾盧秀燕台中市府台中市教育局性侵校長監察院

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

快訊／麥當勞宣布喊漲！

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面