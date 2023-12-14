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社會 社會焦點 保障人權

逼肛交、木棒性侵！詐團監控手重判逾10年　首腦「姆巴佩」還在逃

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲被害人遭膠帶蒙眼、毛巾摀嘴。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中檢警去年底破獲一個以暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人為首的詐欺犯罪組織，他們效法柬埔寨豬仔模式，以高薪利誘被害人，在將其誘騙到據點囚禁，不但加以凌虐，甚至還逼迫男男肛交、將木棍插進被害人肛門，行徑變態。台中地檢署今年4月間依組織犯罪條例、加重強制性交等罪，起訴詐團成員張男等7人，台中地院近日將7人分別判刑1年10月至10年10月，全案還可上訴。

判決指出，林男、 閔男、林男、謝男、郭男、曾男及張男等7人，去年12月間因缺錢花用，陸續加入詐團，在臉書、Line等平台發出求職、貸款或節稅的訊息，吸引被害者上當，教唆被害人到銀行辦理帳戶，再將被害人騙到承租的據點（俗稱控房）加以拘禁。

本案有4名被害人，4人遭擔任「強控手（監控者）」的張男等人以電擊器、砍刀等兇器脅迫壓制，再用手銬、腳鐐限制行動，若遇反抗則加以毆打凌虐；犯嫌還以木棍插入被害人肛門，或者強逼男男互相口交、肛交，甚至錄影上傳至群組內觀覽嘲笑，若有不從就用皮鞭抽打或電擊器電擊，手段極為變態、惡劣。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲被害人遭手銬、腳鐐限制行動。（圖／台中地檢署提供）

檢警接獲被害人家屬報案，去年12月搜索位在中市北屯區太原路的「控房」，將4名被害人（2男2女）全數救出，當場查獲負責看管的林男、閔男，後續陸續查緝共犯郭男等5人到案，均經聲押獲准。檢方清查該詐團的水房，共經手詐騙3200萬元。

法官審酌，張等7人遂行詐欺取財、洗錢犯行，價值觀念偏差，破壞金融秩序、嚴重影響社會治安，且不但凌虐被害人，還強迫被害人在眾人前性交行為，嚴重侵害性自主權，造成被害人身心莫大痛苦及傷害，張男判處10年10月徒刑，其餘各判1年10月至10年8月不等徒刑。可上訴。

至於詐團首腦鄒男「姆巴佩」、「威爾史密斯（真實姓名不詳）」、張男「鐵支」等人涉案部分，有待檢警另案調查中。

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