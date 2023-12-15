高雄員警性侵按摩女　賠百萬和解金仍遭撤職

▲高雄員警性侵按摩女，賠償百萬元仍遭懲戒法院撤職。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄馬姓員警為某芳療會館的常客，他在去年元旦期間前往會館接受按摩，但卻性侵按摩的越南籍按摩女。馬男遭判刑2年，但因賠償百萬元達成和解，又支付公庫40萬元，最後獲得法院緩刑5年，未經上訴而確定。不過懲戒法院審理後，仍認定馬男行為嚴重損傷警察形象及政府信譽，判決撤職並停用1年。可上訴。

判決指出，馬男去年1月2日13時許，前往址設高雄市某芳療會館203包廂消費。不過他竟然見色心起，對前來按摩的越南籍女子下手，挾其成年男子之體力優勢，將按摩女壓在床上，無視她掙扎、推拒及出言拒絕，脫去她的衣物。一開始先跨坐在按摩女付不，並以手抓女子胸部，再以下體磨蹭女子胸部，逼迫女子口交。女子緊閉嘴巴，馬男未能得逞；但他還是強壓女子硬上得逞。之後馬男仍未結束，改將女子翻成趴姿，從後方性侵女子。被害人趁著馬男休息時，趕緊衝到一樓櫃台求救，全案因此爆發。

馬男遭提起公訴，一審法院審理時，馬男允諾賠償被害人100萬元，雙方達成和解。一審法院最後將馬男判刑2年、緩刑5年，但馬男需支付被害人100萬元，並須在判決確定後，支付公庫40萬元，還要服240小時義務勞務。案件未經上訴二審，今年5月間定讞。

馬男刑責部分定讞，但仍被警局移送懲戒法院議處。懲戒法院審理後，認為馬男的行為嚴重損傷警察形象及政府信譽，有必要予以重懲；但考量其以賠償被害人，頗具悔意，因此酌減。最後判決將馬男撤職，並停止任用1年。