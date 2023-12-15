公園驚悚隨機砍人！興賢書院無辜受連累　幼兒園參訪緊急喊卡

▲興賢書院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林公園內因有歷史古蹟興賢書院，平日人潮聚集，昨(15日)發生隨機砍人事件，今天遊客銳減，就連參訪團體也臨時取消，書院內讀書的學子也明顯減少，上午公所在園內舉辦記者會，市長游振雄也向民眾喊話，隨機砍人事件無法預料，純屬個人問題，警方會加強巡邏，保護民眾安全。

▲警方前往興賢書院巡簽。（圖／記者唐詠絮攝）

興賢書院始建於1807年明朝嘉慶年間，原為文昌帝君廟，清光緒1881年，秀才邱翠英等人發起募捐改建成為興賢書院授課教書，內仍設有自習室供學子讀書之用，書院也經常為學子舉辦考生祈福活動，列彰化縣三級古蹟。

上午公園內散步的遊客稀稀落落，人們仍在議論昨日發生的驚悚砍人事件，衝擊最大的是興賢書院，學測在即，今天到書院讀書的學生明顯變少，早上原本有幼兒園要前往參訪，書院也突然接到電話，因涉及到校安問題，臨時改變主意。

▲員林公所在公園內舉辦記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

今天上午公所在公園內舉辦「員林市公所補貼Moovo公共自行車騎乘金」記者會，村里長及民代等人聚集在現場，讓公園瞬間熱鬧起來，警方也依照例行時間前往書院巡簽，有多名老阿伯說，員林治安很好，這還是他10多年來第一次聽到有隨機砍人事件，遇到了只能自保趕快求救。

▲員林公園遊客明顯減少。（圖／記者唐詠絮攝）

游振雄表示，這個砍人事件太突發，公所也不願預見，員林市一向治安非常好，尤其疫情過後外地民眾到員林旅遊人數變多了，由於23日將在公園內舉辦盛大的聖誕晚會，及過年燈會，將會請公園人員加強巡邏，保護民眾安全。