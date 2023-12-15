倒垃圾結梁子！他騎車撞女鄰居7次　還潑侵蝕性液體持刀狂追

▲彰化吳姓男子騎車衝撞鄰居機車7次，又潑灑不明液體，被判徒刑3月。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化吳姓男子長期懷疑鄰居阿美(化名)想對他不利，竟騎車尾隨並衝撞阿美機車7次，等阿美棄車逃跑時，吳男還持刀追趕阿美，並潑灑不明液體，導致阿美眼睛受傷。全案經彰化地院審理，法官認為吳男心智年齡約12歲，審酌他受精神疾病影響而出現失控行為，雖不足以減刑，但量刑依犯傷害罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，吳男和鄰居阿美因垃圾處理有紛爭，曾遭她提告性騷擾，因而長期懷疑阿美想對他不利。前年11月26日晚間6時吳男在外巧遇阿美，竟騎車尾隨她機車，突然從後面衝撞阿美7次，導致阿美連人帶車倒地，急忙爬起來逃命，不料吳男緊追不捨，一邊舉著刀，一邊拿侵蝕性不明液體往阿美頭部潑灑，造成阿美雙眼受傷。阿美一邊跑一邊大聲呼救，被路旁住戶發現後，制止吳男並報警，吳男訊後被依殺人未遂起訴。

全案審理時，阿美生氣表示，她被追殺後害怕到睡不著，要小孩保護才敢出門，視力也受到影響，要瞇著眼才看得清楚，她不願意和解，希望法官重判吳男。

法官根據診斷結果，認為吳男患有「器質性情感精神病（因癲癇而合併情緒控制的精神障礙）」，心智年齡約12歲左右，屬於輕度智能不足，案發時雖沒有幻覺、妄想，但因疾病對情緒和控制不佳，容易出現失控行為，但並沒達到「不能控制」或「控制能力顯著降低」的程度，無法減刑。

不過檢視相關證據，法官指出吳男騎車撞擊阿美的力道不大，雖持刀但沒有任何進一步的攻擊行動，潑灑的液體並非強酸或強鹼，經診斷僅造成阿美「角結膜炎」，並無產生嚴重的眼部傷害，加上雙方並無強烈的感情或財物糾葛，難認定吳男主觀上有殺人的犯罪故意。

法官認為，吳男因罹患精神病，將他和阿美之間的紛爭無端放大，犯罪行為確實受到疾病影響，雖無法減刑但仍可量刑，審酌吳男犯後多次想和解遭拒、為低收入戶，有2個身心障礙孩子等情形，依犯傷害罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。