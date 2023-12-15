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社會 社會焦點 保障人權

「父子積怨」成啞鈴弒父動機　北院國民法官判囚12年...理由出爐

記者黃哲民／台北報導

台北地院國民法官審理鍾姓男子啞鈴弒父案，今（15日）依殺害直系血親尊親屬罪判刑12年，並宣告服刑前須先監護治療3年，合議庭審判長當庭解說判決理由，認定鍾男因父子積怨加上罹患思覺失調症急性發作，細故爭吵時起殺機，弒父手段「比較殘暴」，考量鍾男認罪且無前科、平日品行還不錯，成為量刑時有利因素，但審酌鍾男長期未妥善治療，對社會仍有危害，因此宣告較長的刑前監護治療期間。

▲▼台北地院國民法官法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

檢方調查此案時，認為鍾男行兇動機是父子積怨加上細故起殺機，求處鍾男12年到16年之間徒刑，建請宣告刑前監護治療3年，判決結果等於合議庭全數採納檢方主張，辯護律師團認為鍾男因妄想幻聽「魔神仔附身」而弒父，建請判刑8年即可，檢辯雙方聆判後均不受訪，辯護律師團僅說將與鍾男及鍾母討論後，再決定是否上訴。

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭法台銘牌。（圖／記者黃哲民攝）

本案合議庭3位職業法官與10位素人國民法官，從上周四（7日）起跨周密集連審4天，今上午10點全員到齊宣判，審判長北院庭長黃怡菁當庭解說判決理由，指鍾男和父親都是思覺失調症病人，鍾男因父親長期責罵他不工作、父親並對他有不適切的舉動，父子相處互動不佳而累積諸多不滿情緒，因此出現殺人動機。

合議庭認為，鍾男於事發時因思覺失調症急性發作、出現妄念症狀，現實判斷能力明顯受損，在細故爭吵時萌生殺害父親的犯意，且無法控制殺人的衝動，並以徒手及使用啞鈴的方式，接續攻擊平日生活扶持照顧及關心他的父親，鑑定指出鍾男於行兇時，處於精神障礙使其辨識能力與控制能力顯著降低狀態。

合議庭審酌鍾男弒父手段「比較殘暴」，犯罪情節非輕，顯見鍾男對於不順利的事，無法控制本身情緒，會以暴力方式抒解不滿，可能對他人生命、身體造成侵害的危險性仍高，但鍾男無任何犯罪前科，到案認罪表示悔意，依鍾母與證人證詞顯示鍾男平常品行還算不錯，所以在檢辯雙方求刑範圍內，以12年徒刑做為罪責相當的判斷。

▲▼台北地院國民法官法庭外觀。北院國民法官法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

至於監護處分時間長短，合議庭認為鍾男再犯危害公共安全的因素仍在，鍾男目前狀況有必要在刑之執行前接受治療，加上他患病時間達20年，但缺乏病識感、服藥順從性差，長期未依照醫囑妥適治療而反覆急性發作，短期治療已無法發揮預期效果，所以宣告刑前監護治療3年，以期達到矯正治療效果，使鍾男治療完畢後依法服刑、復歸社會。

本案參審的10位素人國民法官共4男6女，其中6位正選國民法官3男3女、4位備位國民法官1男3女，30歲以下1人，61歲以上2人，其餘介於31歲到60歲，有2位已退休，家管與無業各1人，其餘職業包括資訊、營造、工程、零售、服務與醫療業，7人大學畢業，碩士1人、專科2位，較特別的是，有2人住在新北市板橋區或泰山區。

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