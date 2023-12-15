怪男持鐮刀上門嗆「愛我老婆就帶走」　餐飲店老闆：根本不認識啊

記者林東良／台南報導

台南市東區大同路上1家餐飲店，14日晚間遭1名男子2次登門恐嚇，該男子持鐮刀上門，一直向被害人說「愛我老婆就帶走」，被害人一直表示他不認識對方，由於男子步步進逼還揮動手中鐮刀，老闆只能報警自保。市警一分局表示，已通知涉案人到案說明以釐清案情，並對該處所周遭加強巡邏。

▲ 台南市東區大同路上1家餐飲店，14日遭1名男子2次登門恐嚇，深夜10時41分許，該男子還持鐮刀上門。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

據了解，14日傍晚餐飲店老闆站在門口休息時，該名男子突到場向被害人嗆聲「愛我老婆就帶走」，對方來勢洶洶令被害感到害怕，問題是老闆根本不認識對方及其妻子，不料，該男子深夜10時41分左右，再度持鎌刀登門興師問罪，還是重複同樣的話，老闆於是報警。

▲第一分局東門派出所所長陳宗鑫表示，被害人父子於15日凌晨向市警一分局警方報，警方已查明涉案人身分，將通知涉案人到案說明以釐清案情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一分局東門派出所所長陳宗鑫表示，遭恐嚇的老闆父子於15日凌晨向市警一分局報案，被害人指控在餐飲店不明原因遭一名男子持刀恐嚇，還說雙方根本不認識，一分局警方依規定受理後，立即調閱監視器畫面已查明涉案人身分，將通知涉案人到案說明以釐清案情，並對該處所周遭加強巡邏。



第一分局呼籲民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110電話通報警方到場處理，警方將持續加強防制各類不法犯罪,，有案必查，絕對依法嚴辦到底。