醉猴沒戴帽又違規！辱警白癡被壓制　天兵女友加入戰局...兩人超慘

記者戴上容／新北報導

新北市一名26歲黃男和女友昨晚聚餐喝酒，今15日凌晨，兩人未戴安全帽騎車返家，騎經三重區市前街口，未依燈號直接右轉被警攔下，酒醉的黃男罵警「白癡」下秒遭警壓制，陳姓女友見男友被壓制突抓狂上前拉扯，最後這對男女被上銬帶回。警方表示，黃男酒測值達0.8毫克超標，交通違規部分依法開單舉發，最高恐罰處10萬8800元罰鍰。

▲男子喝酒騎車，紅燈右轉違規被警方攔查，還辱罵警察白癡 。（圖／記者戴上容翻攝）

▼男子被攔查後停在路邊講電話。（圖／記者戴上容翻攝）

黃男與27歲陳女兩人昨天去餐敘，兩人沒戴安全帽騎車返家，今15日凌晨3時30分，黃男騎經新北市三重區市前街口與新北大道一段口沒停等紅燈直接右轉，被巡邏員警撞見攔下盤查。黃男不理警察，還坐機車上自顧自講手機，員警要他配合，他竟藉酒意飆罵員警「白癡」，立即被壓制上銬。

陳姓女友見到男友被壓地上銬，突然失控加入戰局，與警爆發激烈拉扯，最後通通被帶回派出所查辦。警方表示，經酒測，黃男酒測值每公升0.8毫克超標，訊後黃男依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦，陳女則依妨害公務送辦。

針對交通違規部分，黃男沒戴安全帽、紅燈右轉、駕駛機車使用手機，陳女沒戴安全帽、不禁止酒駕駕駛騎車，依道路交通管理處罰條例，兩人併計最高恐遭罰處10萬8800元罰鍰，並當場移置保管機車，吊扣駕照1年至2年。

▲男子被警方壓制。（圖／記者戴上容翻攝）