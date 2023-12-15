分析國民黨北市立委選情　黃呂錦茹：穩5搶6望7夢8

▲黃呂錦茹。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨台北市區域立委選情，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹15日分析，當然8席都能上是最好，但以目前狀況來看是「穩5搶6望7夢8」，很穩的有5席，就是現任4席加上港湖區；不過，她還是希望8席全上，因為距離都相差很近，不能說沒機會，就是這個月要再加強。

黃呂錦茹15日於《POP撞新聞》專訪中分析台北市8個立委選區選情，對於主持人黃暐瀚問及「國民黨到底可以選上幾席？」黃呂錦茹回應，以目前狀況來看是「穩5搶6望7夢8」。

黃暐瀚統計，目前台北市8席區域立委中，國民黨有4席，包括：北市第3選區（中山、北松山20里）現任立委王鴻薇、北市第6選區（大安）原先為前立委林奕華、北市第7選區（信義、南松山13里）現任立委費鴻泰，以及北市第8選區（文山、南中正10里）是現任立委賴士葆，這四區雖然有的地方換人選，但繼續勝選還是沒有問題，而「穩5」就是再加上北市第4選區（南港、內湖）區。

在第1選區（北投、北士林），由國民黨提名市議員張斯綱，對上無黨籍參選的新黨市議員侯漢廷，以及民進黨現任立委吳思瑤等，黃呂錦茹指出，這區非常辛苦，現在局勢是「兩強一弱」，在侯漢廷未宣布參選之前，張斯綱與吳思瑤的民調互有輸贏，但在侯漢廷宣布參選後，就分了藍軍的票，所以要想辦法集中選票。

第2選區（大同、士林38里）部分，國民黨提名市議員游淑慧，對上民進黨台北市議員王世堅，黃呂錦茹坦言，游淑慧挑戰最艱困的選區，但不是沒機會，因為游淑慧在內部民調中，每個月成長9個百分點，王世堅則是下跌趨勢。

第5選區（北中正21里、萬華）部分，國民黨提名市議員鍾小平，對上民進黨提名市議員吳沛憶、無黨籍于美人，黃呂錦茹表示，這區還是要加強，如果能贏的話，也許贏的票數不多，如果大家都團結，當然是可以贏，因為國民黨在這個選區中，議員得票都是拿第一、第二，現在就是大家要團結。