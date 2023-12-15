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美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

▲美麗島今日公布第90波最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲美麗島今日公布第90波最新民調。（圖／美麗島電子報提供，下同，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》15日公布第90波最新追蹤民調，與昨日公布的第89波相比，民進黨「賴蕭配」上漲0.5個百分點，支持度35.7%暫居第一；「侯康配」上升2.2個百分點，支持度31.7%位居第二；民眾黨「柯盈配」則微幅下降0.4個百分點，支持度18.6%排名第三。值得關注的是，「賴蕭配」上一波贏「侯康配」5.7個百分點，這波則贏4個百分點，兩人差距縮小中。

從交叉分析的政黨傾向來看，自認國民黨的有90.9%支持「侯康配」；傾向民進黨的人有93.7%支持「賴蕭配」；而政治立場偏向民眾黨的人，有83.8%支持柯盈配；另外泛藍的群眾，有70.4%支持「侯康配」，政治立場泛綠群眾則有68.8%支持「賴蕭配」，至於中立／看人不看黨的則是有30.3%支持「賴蕭配」。

在區域方面，新北市、台北市、桃竹苗、基宜花東澎金馬地區都由「侯康配」奪冠，僅中彰投、雲嘉南、高屏地區「賴蕭配」拿下第一；其中值得注意的是，「侯康配」在北部支持度持續上漲，新北市38.2%，與上次89波相比上漲4.8個百分點；台北市侯友宜支持度37.3%，與上次相比上漲3.8個百分點；桃竹苗則為33.0%，與上次相比則是上揚1個百分點。

另在年齡部分，20-29歲中40.2%支持「柯盈配」、30-39歲中有31.4%改為支持「侯康配」、40-49歲中有34.9%支持「賴蕭配」、50-59歲中有39.4%支持「侯康配」、60-69歲中有45.6%支持「侯康配」、70歲以上則有49.2%支持「賴蕭配」。

至於「明年總統是否應該換黨做，對我們國家未來4年發展較好」，認為「民進黨繼續做」的有30.9%，認為「應換成國民黨做」的為29.1%、「換成民眾黨做」的僅有14.9%；而「明年總統大選若要政黨輪替，應投在野民調最高者」，高達46.7%受訪者不認同，40.9%受訪者認同。

▲美麗島今日公布第90波最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲美麗島今日公布第90波最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，自2023年12月12日至14日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

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