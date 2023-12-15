侯康配將超車賴蕭配？　邱毅曝3因素：導致賴清德支持率明顯下降

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選倒數29天，然而，諸多民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜與搭檔趙少康的支持度，逐漸與民進黨總統候選人賴清德與搭檔蕭美琴的支持度拉近中。對此，邱毅表示，賴蕭配的支持率明顯下降，原因包括，第一、賴清德對萬里老家違建爭議的回應態度；第二、蕭美琴在國籍爭議事件中受媒體包庇；第三、賴清德的親信頻頻出包。

邱毅指出，賴蕭配的支持率確實是明顯下降，至於原因，他認為有三點，第一、賴清德面對萬里違建的態度，引發民眾相對剝奪感，「尤其是過賴清德在台南市長任內，南鐵東移，拆了多少民房，那時他擺出鐵面無情的姿態」。

邱毅說明，就賴清德在萬里的違建來說，旁邊的千家礦工房舍早被強制拆除，唯獨保留賴清德老家的小洋樓，更加顯得格外的刺眼，也因為如此，邱毅將之取名「賴皮寮」。

此外，邱毅點出，第二點是蕭美琴的參選資格爭議，表面上此事似乎未引發太多關注，但事實上民眾對照媒體對藝人賴佩霞、民眾黨副總統候選人吳欣盈的咄咄逼人、惡意抹黑，然而，面對蕭美琴「無罪推定」、拍馬奉承、溫良恭儉讓，更曝露傳統媒體的墮落不公，趨炎附勢。

邱毅說，再看到賴清德面對違建的哭泣哽咽，不但沒有悲情牌效果，反而對照身後民進黨立委候選人賴品妤笑得花容燦爛，顯得格外的諷刺，造成大大的失分。

最後，邱毅認為，第三點是賴清德身邊的親信頻頻出包，已造成識人不明、用人失當的批評，現在牽涉賴本人或新潮流的相關弊案資料如雪片湧來。

然而，邱毅還表示，在賴清德本命區台南的利益糾葛，恐怕是賴清德最大的致命傷，「這些弊案固然尚未全面爆開，但在民間街知巷聞，早已傳遍，只差有人用一根火柴棒引燃火藥庫罷了！」

邱毅分析，國民黨動員政黨力量，選情加溫，加上趙少康個人魅力的旋風，以及民眾黨總統候選人柯文哲以螞蟻雄兵式反攻，年輕人挺柯貶賴的熱情澎湃，這些也都促使賴清德民調支持度明顯下降，也使這場大選越來越激烈，越來越有看頭。

▼國民黨總統候選人趙少康。（圖／記者李毓康攝）