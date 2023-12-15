國民黨「不分區特攻隊」成軍　朱立倫證實凌濤「幫大家做發言人」

▲國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024大選倒數29天，國民黨由不分區立委候選人組成的「不分區特攻隊」，今（15日）正式成軍。國民黨主席朱立倫表示，不分區特攻隊會用陸戰方式，到各地讓每位朋友知道，也希望用團隊力量跟精神，未來四週展現最強戰力，達到2024政黨輪替目標。對於國民黨智庫副執行長凌濤傳任「2024總統及立委競選平台」發言人一事，朱立倫致詞時說，「啊凌濤沒有列入（不分區），他在幫大家做發言人」。

國民黨15日舉行「不分區特攻隊」成軍記者會，由凌濤主持、朱立倫致詞，與會人員包括不分區立委候選人葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、江怡臻、田長沛、林瓊嘉、陳克威、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、康晉瑜。

▲朱立倫主持國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫表示，任何一個政黨願意改變跟改革就會獲得民眾肯定，這次不分區展現國民黨改變、改革的決心，且到目前為止所有民調，不管最近公布的或國民黨內參民調，都顯示國民黨在不分區政黨票支持度上是最高的。國民黨不分區除政治組有最強戰力外，大家也感受到是最專業、多元、代表性的團隊，相信非常多人會肯定這份名單。

朱立倫說，民進黨跟國民黨相反，提出來是派系分配、權力分贓結果，8位現任立委占滿幾乎全部，也忽略專業性跟代表性，還喊出要「搶救王義川」，「聽說他是政治乩童」。國民黨不只要搶救楊應超，為了心理健康，李玉蟬也要搶救，新住民方面要搶救李霞，每位都要搶救，年輕優秀的人選也要搶救，是用正面角度，而民進黨希望搶救政治乩童，這蠻特別的。

朱立倫表示，國民黨不分區候選人都是優秀、專業好人才，每位都有代表性，希望政策不是空戰，而是直接陸戰，到各地，讓每位朋友知道，也希望這專業團隊，不管是透過團隊廣告展現團隊精神，另外也會到各地，針對最具有競爭性、挑戰性的15席區域立委，加上總統、副總統，每位都是最好的特工隊。

朱立倫說，國民黨現在就是團隊，國民黨總統候選人侯友宜是最佳投手，副總統候選人趙少康是最強捕手，最強游擊手是不分區立委候選人韓國瑜，其他不分區立委候選人則是最強守備員跟打擊手，而他是在場邊幫大家加油、做總教練，「啊凌濤沒有列入，他在幫大家做發言人」。希望用這樣團隊，用團隊力量跟精神，希望大家在未來四周，展現最強戰力，2024政黨輪替，為台灣人民打拼。