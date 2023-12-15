　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨「不分區特攻隊」成軍　朱立倫證實凌濤「幫大家做發言人」

▲國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024大選倒數29天，國民黨由不分區立委候選人組成的「不分區特攻隊」，今（15日）正式成軍。國民黨主席朱立倫表示，不分區特攻隊會用陸戰方式，到各地讓每位朋友知道，也希望用團隊力量跟精神，未來四週展現最強戰力，達到2024政黨輪替目標。對於國民黨智庫副執行長凌濤傳任「2024總統及立委競選平台」發言人一事，朱立倫致詞時說，「啊凌濤沒有列入（不分區），他在幫大家做發言人」。

國民黨15日舉行「不分區特攻隊」成軍記者會，由凌濤主持、朱立倫致詞，與會人員包括不分區立委候選人葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、江怡臻、田長沛、林瓊嘉、陳克威、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、康晉瑜。

▲朱立倫主持國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫主持國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫表示，任何一個政黨願意改變跟改革就會獲得民眾肯定，這次不分區展現國民黨改變、改革的決心，且到目前為止所有民調，不管最近公布的或國民黨內參民調，都顯示國民黨在不分區政黨票支持度上是最高的。國民黨不分區除政治組有最強戰力外，大家也感受到是最專業、多元、代表性的團隊，相信非常多人會肯定這份名單。

朱立倫說，民進黨跟國民黨相反，提出來是派系分配、權力分贓結果，8位現任立委占滿幾乎全部，也忽略專業性跟代表性，還喊出要「搶救王義川」，「聽說他是政治乩童」。國民黨不只要搶救楊應超，為了心理健康，李玉蟬也要搶救，新住民方面要搶救李霞，每位都要搶救，年輕優秀的人選也要搶救，是用正面角度，而民進黨希望搶救政治乩童，這蠻特別的。

朱立倫表示，國民黨不分區候選人都是優秀、專業好人才，每位都有代表性，希望政策不是空戰，而是直接陸戰，到各地，讓每位朋友知道，也希望這專業團隊，不管是透過團隊廣告展現團隊精神，另外也會到各地，針對最具有競爭性、挑戰性的15席區域立委，加上總統、副總統，每位都是最好的特工隊。

朱立倫說，國民黨現在就是團隊，國民黨總統候選人侯友宜是最佳投手，副總統候選人趙少康是最強捕手，最強游擊手是不分區立委候選人韓國瑜，其他不分區立委候選人則是最強守備員跟打擊手，而他是在場邊幫大家加油、做總教練，「啊凌濤沒有列入，他在幫大家做發言人」。希望用這樣團隊，用團隊力量跟精神，希望大家在未來四周，展現最強戰力，2024政黨輪替，為台灣人民打拼。

ET快訊
美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全
士林20歲短褲妹　被貨車撞翻「滾數圈」
500萬業績叫賣哥離婚！　離婚條件曝光了
高雄男12樓墜落慘死　母見兒屍崩潰痛哭
快訊／陸商務部提前公布！　認定台對陸貿易壁壘
快訊／啞鈴弒父...母「只剩兒子」求輕判　國民法官判決出爐
2023年10對明星離婚！徐若瑄9年情破裂　Makiyo終結
今晚變天！專家示警：下周二迎入冬最強冷低溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜課輔政見挨批討好選票　賴競總：侯才在害台灣下一代

中央蓋的社宅已超過地方　陳建仁：目標2032達成100萬戶

狠批趙少康「做這事不入格」挨告　郭璽反擊質疑新黨競選經費流向

侯康配將超車賴蕭配？　邱毅曝3因素：導致賴清德支持率明顯下降

國民黨「不分區特攻隊」成軍　朱立倫證實凌濤「幫大家做發言人」

藍名嘴稱余天未列不分區就退輔選　綠委駁：他身體健康有一些狀況

「賴侯」民調差距縮小　郭正亮點1怪象：賴清德在台南的盤破了

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

藍名嘴稱余天退出輔選　綠委指捕風捉影：余提攜後進的意志不需懷疑

獨／選戰倒數！朱立倫All-in衝刺侯友宜選情　凌濤任競選發言人

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

楊丞琳失言風波首現身

侯友宜課輔政見挨批討好選票　賴競總：侯才在害台灣下一代

中央蓋的社宅已超過地方　陳建仁：目標2032達成100萬戶

狠批趙少康「做這事不入格」挨告　郭璽反擊質疑新黨競選經費流向

侯康配將超車賴蕭配？　邱毅曝3因素：導致賴清德支持率明顯下降

國民黨「不分區特攻隊」成軍　朱立倫證實凌濤「幫大家做發言人」

藍名嘴稱余天未列不分區就退輔選　綠委駁：他身體健康有一些狀況

「賴侯」民調差距縮小　郭正亮點1怪象：賴清德在台南的盤破了

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

藍名嘴稱余天退出輔選　綠委指捕風捉影：余提攜後進的意志不需懷疑

獨／選戰倒數！朱立倫All-in衝刺侯友宜選情　凌濤任競選發言人

侯友宜課輔政見挨批討好選票　賴競總：侯才在害台灣下一代

大谷翔平加盟道奇記者會　全程內容、問答一次看完

油價要降了！　下周汽油每公升擬調降0.3元

工人偷商圈小吃店捐款箱「網咖包整夜」　超扯理由曝：沒領到工資

同事請假理由「阿嬤加護病房插管」　隔天祖孫吃火鍋被巧遇…下場慘了

普丁替身首度曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了

中央蓋的社宅已超過地方　陳建仁：目標2032達成100萬戶

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！蔬菜3包現折20　火鍋肉片下殺

狠批趙少康「做這事不入格」挨告　郭璽反擊質疑新黨競選經費流向

Stray Kids溜去廁所突然得獎！　被喊到名字⋯拔腿狂奔回舞台

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

政治熱門新聞

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

沈富雄力推趙少康去中山女高：很有效

藍營內參民調侯康領先　1地區贏很多

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

侯友宜：若當選立即開辦侯康貸

獨／選戰倒數！朱立倫All-in衝刺侯友宜選情　凌濤任競選發言人

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

侯友宜高雄獻唱《堅持》！嗨到跳下台

選戰觀察／車掃撤下防彈玻璃、拉近民眾距離　侯友宜力求翻轉高雄　

更多熱門

相關新聞

批趙少康「不入格」　郭璽質疑新黨經費流向

批趙少康「不入格」　郭璽質疑新黨經費流向

高雄市立委參選人郭璽日前公開質疑，國民黨副總統候選人趙少康私吞新黨競選經費結餘款3億元，遭國民黨控告誹謗，對此，郭璽不干示弱，15日到台北地檢署，反控趙少康妨害名譽。郭璽直指，連趙少康的親密戰友王建煊都不敢背書了，所以外界才會有所質疑，趙卻為此控告郭及網路節目製作團隊，「實在不入格」。

侯康配將超車賴蕭配？　邱毅曝3因素：導致賴清德支持率明顯下降

侯康配將超車賴蕭配？　邱毅曝3因素：導致賴清德支持率明顯下降

藍名嘴稱余天未列不分區就退輔選　綠委駁：他身體健康有一些狀況

藍名嘴稱余天未列不分區就退輔選　綠委駁：他身體健康有一些狀況

「賴侯」民調差距縮小　郭正亮點1怪象：賴清德在台南的盤破了

「賴侯」民調差距縮小　郭正亮點1怪象：賴清德在台南的盤破了

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

關鍵字：

國民黨不分區2024立委朱立倫不分區特攻隊凌濤2024侯友宜2024總統

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

快訊／麥當勞宣布喊漲！

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

台南年輕人不愛透天？在地人笑：都快露天了

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面