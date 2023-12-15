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Pornhub年度熱搜關鍵字曝光！　全球用戶最愛「這時間」看A片

▲▼ 成人網站Pornhub。（圖／達志影像／美聯社）

▲全世界最大的影音色情網站Pornhub公布2023年總回顧。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全世界最大的影音色情網站Pornhub公布2023年總回顧，除了列出最受歡迎AV女優、影片類型、觀看時間長度等各類數據。結果發現，觀看時間稱霸全球居然是菲律賓，每次訪問平均停留11分15秒，比全球平均還要多出1分多鐘。另外，全球用戶最喜歡在每周一的晚間11時左右觀看色情影片。

▲▼全世界最大的影音色情網站Pornhub公布2023年總回顧。（圖／翻攝自Pornhub）

▲Pornhub公布2023年熱搜關鍵字。（圖／翻攝自Pornhub）

Pornhub在14日公布「2023年度回顧」（2023 Year in Review）盤點全球用戶最喜愛的AV女優和影片類型。出乎意料的是，今年最受歡迎的影片分類是「黃金時代」（The Golden Age），也就是代表著熟男、熟女等類別；其次則是「大尺碼」（Super Size）、「性愛機器」（Sex Machines）、「制服」（Uniforms）與「性愛治療」（Sexual Healing）。

▲▼全世界最大的影音色情網站Pornhub公布2023年總回顧。（圖／翻攝自Pornhub）

▲Pornhub最熱門的使用時段是每周一的晚間11時左右。（圖／翻攝自Pornhub）

Pornhub也透過數據分析出用戶最常進入網站的時間，最熱門的是在每周一的晚間11時左右，而最冷門時段則是每周三的清晨5時。平均來看，用戶最常在每周一至五的晚間10時至12時觀看成人影片，整體來說周日的使用量最低。

全球流量最高的國家中，美國再度以壓倒性的優勢領先，但以人口基數來說，其實也不算意外，而讓人意外的是，菲律賓的訪問人數在今年大幅成長，上升了3個名次來到第2名，接著則是法國、墨西哥、英國和日本。據統計，前20名訪問國家佔了Pornhub總流量的78.5％。

▲▼全世界最大的影音色情網站Pornhub公布2023年總回顧。（圖／翻攝自Pornhub）

▲全球流量最高的國家中，美國再度以壓倒性的優勢領先。（圖／翻攝自Pornhub）

以每次訪問時的觀看分鐘數來看，停留觀看最久竟是菲律賓，該國用戶平均停留11分15秒，高過全球平均的10分9秒。Pornhub指出，今年平均觀看分鐘數比去年多了15秒，菲律賓比去年多了16秒，而觀看時間第2長的是日本的11分14秒，其次是埃及的10分48秒和荷蘭的10分38秒。

▲▼全世界最大的影音色情網站Pornhub公布2023年總回顧。（圖／翻攝自Pornhub）

▲菲律賓用戶平均停留時間為11分15秒，高過全球平均的10分9秒。（圖／翻攝自Pornhub）

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