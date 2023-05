馬斯克發文揭「手機空間」　使用驚見11.5GB Pornhub

▲Elon Musk發文讓大批網友都歪樓了。(圖/翻攝自Elon Musk推特)

記者許凱彰/綜合報導

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)2022年新增Twitter(推特)執行長的新身分,28日馬斯克在推特上發出一張「手機空間容量」的截圖,沒想到該圖卻讓不少網友發現,知名成人網站Pornhub竟然出現在上面。

馬斯克重金投資Twitter,在28日發文附上手機截圖表示「對不起,這個APP(指的是推特)占用過多的手機容量」。只見圖中排在第二位的即是自家的Twitter APP、第三位的是知名社群即時通話APP Discord、第四位則是加密即時通訊的WhatsApp Messenger。

引發眾人討論的,則是在圖中最上方被截去一半的應用程式,從切割的英文字母以及APP圖示,眼尖的網友判斷即是知名成人網站Pornhub。

貼文一出,網友們紛紛歪樓開玩笑,「我知道你在那裡做了什麼,是不是在Elonhub」、「上面那個(指Pornhub)占用更多空間」、「好像看懂什麼了」、「會不會下一個投資的公司就是Pornhub」、「是不是在背後幹壞事」。

不過也有人說,「這張手機容量圖不一定是馬斯克本人的手機」。甚至有人分析,「從圖中底下的藍色線條可以判斷,很大機率是P圖」、「Pornhub只有在Android有APP」,質疑這張圖為馬斯克所使用的可能性。

Sorry this app takes up so much space pic.twitter.com/bCCfcOhNJt