馬斯克發文揭「手機空間」　使用驚見11.5GB Pornhub

▲Elon Musk發文讓大批網友都歪樓了。（圖／翻攝自Elon Musk推特）

記者許凱彰／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2022年新增Twitter（推特）執行長的新身分，28日馬斯克在推特上發出一張「手機空間容量」的截圖，沒想到該圖卻讓不少網友發現，知名成人網站Pornhub竟然出現在上面。

馬斯克重金投資Twitter，在28日發文附上手機截圖表示「對不起，這個APP（指的是推特）占用過多的手機容量」。只見圖中排在第二位的即是自家的Twitter APP、第三位的是知名社群即時通話APP Discord、第四位則是加密即時通訊的WhatsApp Messenger。

引發眾人討論的，則是在圖中最上方被截去一半的應用程式，從切割的英文字母以及APP圖示，眼尖的網友判斷即是知名成人網站Pornhub。

貼文一出，網友們紛紛歪樓開玩笑，「我知道你在那裡做了什麼，是不是在Elonhub」、「上面那個（指Pornhub）占用更多空間」、「好像看懂什麼了」、「會不會下一個投資的公司就是Pornhub」、「是不是在背後幹壞事」。

不過也有人說，「這張手機容量圖不一定是馬斯克本人的手機」。甚至有人分析，「從圖中底下的藍色線條可以判斷，很大機率是P圖」、「Pornhub只有在Android有APP」，質疑這張圖為馬斯克所使用的可能性。