桃園統領扮演耶誕老人　「心願禮盒計畫」為弱勢兒童圓夢

▲桃園統領扮演耶誕老人，靖娟基金會頒發感謝狀。（圖／桃園統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

耶誕節前夕，桃園統領廣場與翁黃琴基金會愛心不落人後，扮演耶誕老公公，攜手統領廣場愛心廠商共同舉辦「心願禮盒耶誕圓夢計畫」，邀請「台灣國際兒童村」以及「靖娟基金會」參與，讓民眾自由認領心願卡捐贈禮物，不少孩童第一次參與許願活動，覺得真的有耶誕老人來了！

桃園統領廣場14日表示，認領心願民眾非常踴躍，僅短短兩週全數認領完畢，完成計畫後於12月13日以及17日兩天，邀請兩場公益團體參加一系列的耶誕活動，至6樓默爾餐廳享用「耶誕大餐」以及「耶誕禮物暖心贈禮活動」並贈送「意特心手作蛋捲」當作耶誕伴手禮，最後至9樓威秀影城觀賞熱門電影，活動期間規劃了有獎徵答及耶誕節小知識，讓孩童有吃有玩滿載而歸外還吸收不少知識。

▲小朋友默爾餐廳享用美食並搭配有獎徵答+耶誕感恩分享。（圖／桃園統領提供）

這次參加活動的小朋友將近40位，活動中請孩童們練習說愛並分享獲得禮物心得：「謝謝哥哥姊姊送我耶誕禮物，讓我有自己的籃球可以去運動」「剛好缺一個後背包，謝謝哥哥姊姊讓我換新包包上學」，過程中看到小朋友們流露出開心幸福的表情，給愛心企業最美好回饋。

此次與翁黃琴基金會以及統領廣場廠商有NIKE、adidas、PUMA、TOY WORLD、Pintoo、樂玩多、norns、KAKAO FRIEND攜手做公益，耶誕節前夕給予最溫暖又有溫度的祝福，實現了孩童們的「耶誕圓夢計畫」，透過愛的關懷，點燃他們心中的光，帶給他們生活的希望，願更多人以實際行動為關懷兒童做出社會貢獻，讓下一代變得更好。