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【廣編】CONVERSE桃園獨家TOP1旗艦店　統領廣場正式亮相

CONVERSE桃園獨家TOP1旗艦店在統領廣場1F正式亮相 （圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／桃園統領廣場提供

週年慶熱鬧開打之際，桃園獨家TOP1旗艦店CONVERSE於6日正式進駐統領廣場，是全台唯二店，另一家位於台北信義區。為此，店櫃特地打造地標意象，採用溫暖木頭元素及淺色調設計，天花板以「桃園」的字樣彰顯城市文化，打造舒適的購物空間，就坐落在醒目的一樓。開幕期間推出全面8折起，還有獨家販售、限量與聯名款商品，同步上市秋冬新品RUN STAR Legacy CX及塗鴉藝術家Keith Haring聯名服飾配件。

除了引領時尚潮流，提供多元的穿搭靈感，全新升級秋冬新品Run Star Legacy CX的外形借鑒了CONVERSE經典款式Run Star Hike和Run Star Motion鞋款，設計重心放在全新中底上，在CX發泡材質支撐下，整雙鞋的輪廓線條被襯托得既大膽又流暢，帆布鞋面結合增高鞋底和「羽量級」的舒適感，搭配深受歡迎的Chuck Taylor All Star的經典設計，以及Run Star的大膽外形，整體設計更顯時髦。

此時也正逢統領4週年慶，即日起至10月24日全館購物單筆滿2千送2百，滿3千 再送 iPhone14 抽獎券，全館累計消費6千再送限量威秀電影票，還有「討厭袋著走」購物收集限量帶走。另外，餐廳美食部分持玉山統領聯名卡享指定餐廳7折起優惠。

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