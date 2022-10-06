拚業績！「桃園統領」週年慶加碼促銷搶客　獨家又來了

▲CONVERSE桃園獨家TOP1旗艦店在統領廣場1F正式亮相。（圖／桃園統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台百貨購物商場週年慶陸續開打，力拚業績！桃園統領廣場4週年慶即日起至24日，加碼促銷搶客，桃園獨家TOP1旗艦店CONVERSE 6日正式進駐，坐落在醒目的一樓，是全台唯二店，店櫃特地打造地標意象，採用溫暖木頭元素及淺色調設計，天花板以「桃園」的字樣彰顯城市文化，打造舒適的購物空間。

桃園統領廣場表示，更值得一提的是CONVERSE x Keith Haring充滿童趣塗鴉聯名服飾配件，40年前藝術家Keith Haring的作品在紐約地鐵站裡橫空出世，ONVERSE再次將他的樂觀主義與經典普普藝術作品帶給新世代的創作者們，在中性風格的剪裁之上，演繹著 Haring 筆下充滿童趣感的卡通人物與幽默感的文字。

而此次系列包括兩款中性風剪裁圓領短袖圖案T恤、毛巾布材質的連帽大學T，以及印有Haring設計的藝術圖案經典後背包等多款產品。勢必在雙十連假引起一陣熱購潮，此時也正逢統領4週年慶，即日起至10/24全館購物推出購物享好康等促銷活動，還有「討厭袋著走」購物收集限量帶走。另餐廳美食部分持玉山統領聯名卡享指定餐廳7折起優惠，週年慶特別回饋真的超划算 ！