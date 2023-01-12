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兔年走春到桃園統領　2023兔潮派對-厭世快閃好逛好吃＋好買

▲兔年走春到桃園統領

▲超無厘囧樣、暗黑幽默有趣的厭世壯神公仔厭世登場。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年農曆年來的特別早，很多市民朋友開始準備趕快辦年貨、為自己與家人添購新行頭來迎接兔年的到來，疫情解封再加上長達10天的年假，各大百貨也都推出琳瑯滿目的活動來把握這報復性消費的消費商機，讓大家可以買好買滿。

桃園統領廣場為了讓大家開心過年，推出年終紅包怎麼花的教戰手則，除了推薦新衣走春、開運配件、時尚拜、紅色開運的商品，還有年菜圍爐、春酒團聚饗宴及新春伴手禮，可以歡樂相聚又好禮體面。

▲兔年走春到桃園統領

▲湯明茶樓 冷淬茶兩瓶+正阿里山烏龍茶葉組。▼兔潮派對布魯斯厭世兔與統領廣場聯名帆布袋。（圖／統領提供）

▲兔年走春到桃園統領

而為了讓大家回饋很有感，推出1/12~2/14全館累滿3000送250活動，還有機會抽中"瑞士賀利氏兔年金條"。另單筆滿2000元還可以兌換獨家兔潮派對限量來店禮：有厭世兔環保袋、兔潮杯墊、布魯斯啤酒杯，都是聯名限量的要換要快！

▲兔年走春到桃園統領

另外，今年統領廣場特別企劃，首次與OMO合作舉辦「2023兔潮派對-厭世快閃」活動。本次活動主題突破以往傳統，採用厭世主題，第一波找來今年初登場超新星IP - MondayBruce星期一的布魯斯來桃園統領廣場出差加班提供絕對厭世原創周邊商品與巨大公仔。

▲兔年走春到桃園統領

過年前夕還特別邀請眾神前來陪大家過年，以超無厘囧樣、暗黑幽默有趣的故事，活動集合了厭世系列潮流玩具、萌兔miffy、盲盒、全新設計師玩具、現場除了現場打卡與周邊商品外，網路上也舉辦彈幕互動式留言活動，吸引年輕人與星期一的布魯斯、厭世壯神、歪奇生物，共同遨遊厭世宇宙。

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