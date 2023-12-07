AI智慧判斷和微調　桃園統領NxCoffee「二代店」呈現細緻咖啡風味

▲在NxCoffee除了可以喝到AI科技新鮮現烘的咖啡，也可以品嚐到來自桃園的日福蛋糕。（圖／桃園統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

人手一杯咖啡，幾乎已成上班族的日常！看準數位轉型新浪潮，進駐桃園統領廣場1樓NxCoffee桃園統領直營店「二代店」，外觀十分新穎、科技，新增了莫藍迪的綠色容入了裝潢與包材中，在冷色調性中取得平衡，希望二代店科技咖啡店的客人，對於咖啡廳有前所未有、煥然一新的感覺！

除了增加品牌形象，為增加內在的附加價值，來自桃園的NxCoffee，也與來自桃園甜點名店「日福蛋糕」聯名甜點品項，在NxCoffee除了可以喝到AI科技新鮮現烘的咖啡，也可以品嚐到來自桃園的日福蛋糕！

這台由研發團隊精心打造的AI熱浮風咖啡烘豆機，獨特的烘豆機結合了先進的AI技術，使得烘豆過程更完美。透過AI的智慧判斷和微調，能確保每一次的烘豆品質穩定，為顧客呈現最細緻的咖啡風味。與眾不同之處則是NxCoffee提供的咖啡豆，堅持使用最佳、最新鮮的咖啡豆，進豆後更經過精心手挑篩選。

此外，店內提供一站式的咖啡產業體驗服務。可以親眼看到生豆，親手感受生豆，目睹整個烘豆過程，當然還能品嚐到最美味的咖啡。透過這一系列的體驗，不僅可以了解手中咖啡的產地、處理方法，還能深入認識什麼是瑕疵豆等咖啡小知識。