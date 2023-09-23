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迎中秋雙十連假　桃園統領五週年慶9／28起開打祭超高回饋

▲桃園統領五週年慶9/28起開打

▲桃園統領五週年慶9/28起開打，祭超高回饋。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋與雙十連假即將來臨，各大百貨業者拚商機，紛紛推出週年慶活動，以吸引買氣。其中，桃園統領廣場歡慶「五週年慶 5全都要」於9月28日至10月23日正式開打，祭出超高回饋高達18%，同時加碼新品牌陸續進駐，獨家開幕、獨家商品優惠等活動。

▲桃園統領五週年慶9/28起開打

▲海鮮多人套餐。（圖／統領提供）

被喻為桃園熱門美食集散地的統領廣場，「五週年慶」活動中，五星級美食優惠報你知有：8樓「蝦老爹」海鮮多人套餐推薦價6900元，8樓「Oh may原燒」東亞霸主日本和牛雙人套餐推薦價3298元，6樓「湯明茶樓」四人合菜推薦價2688元，甜點免費升級手作大布丁；1樓美食走廊「尋蜜可頌鯛魚燒」週慶限定鯛魚燒任選買5送1；1樓「可不可熟成紅茶」15週年全新菜單夠野登場。

▲桃園統領五週年慶9/28起開打

統領廣場今年特別與韓國人氣爆棚的療癒IP「PINK&VEN」共同合作，打造繽紛嘉年華氛圍，加上全館多項優惠，豐富整個週年慶的活絡氣氛，這次獨家首度大手筆玩「統領超級一番賞」，總值近85萬，大獎把台鈴機車以及現正最夯iPhone15帶回家。

▲桃園統領五週年慶9/28起開打

另外，週年慶期間獨家新櫃及快閃櫃接續登場，5樓「義饗屋di CaSa」桃園獨家首店，高質感義式餐廳有特色義大利麵、蓬鬆綿密的舒芙蕾以及夢幻繽紛蜜糖吐司，開幕推出獨家活動；1樓「NxCoffee」為全台百貨首店，AI科技現烘咖啡廳除了世界精品咖啡的視覺味蕾的享受，有炸物、軟法吐司、佛卡夏、輕食使用有機蔬食沙拉、更與桃園知名蛋糕店日福 OH HAPPY DAY聯名，單筆1萬贈NxCoffee烘豆體驗；2樓韓國人氣文創IP「PINK & VEN」為桃園獨家限定快閃店，現場搭配超可愛的粉色系裝潢及專屬角色櫃，還有各式週邊玩偶、吊飾、文創小物以及限定的2024年桌曆等，以及首次從韓國空運來台，初登場的 PINK & VEN巨型角色公仔，凡來店打卡贈PINK & VEN明信片。

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