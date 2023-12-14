日本明治超人氣的造型巧克力原來不是雨傘？

▲美式賣場開賣6年級生童年回憶明治迷你版的「阿波羅草莓可可粒」，掀起網友熱議！（圖／擷取自「Costco好市多商品經驗老實說」FB社團，下同）

消費中心／綜合報導

就算沒吃過但也一定有看過的「明治阿波羅草莓可可粒」，最近以大盒裝設計在美式賣場和FB討論社團掀起一波討論！對於更年輕的世代來說，可能只會覺得粉紅搭配咖啡色的巧克力加上日本人最擅長的包裝設計，拿來拍照打卡真的很可愛，但原來對於6年級生來說，逛到就忍不住想買的原因不是只有價格划算，更是在吃回憶！

「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團最近就有媽媽貼文分享，在賣場發現迷你版的阿波羅草莓可可粒，「二話不說立刻搬回家，買一個青春的回憶。」原來阿波羅草莓可可粒在原PO的學生時期曾經風行一陣子，當時也帶起邊吃邊玩頭首分離的好運遊戲，剛好這次買到的是「迷你版」，讓原PO也放心表示「小朋友吃也很剛好」，正好可以帶著女兒一起回味童年食光。

原PO沒想到的是，迷你版阿波羅草莓可可粒打開盒裝也是別有驚喜！由於外盒標示一盒內有48包，會隨機出貨8種不同圖案的包裝，所以原PO女兒一回到家就急著開箱，後來一算只有拿到7種圖案，讓她們直呼，「好想知道第8種包裝長怎樣喔！」

PO文一出，滿滿的懷舊與趣味感馬上吸引許多網友回文，「哇！我的兒時回憶」、「超級無敵回憶殺啦」、「之前都去日本Costco買，台灣終於也有了！」也有不少網友分享自己的心得，「阿波羅很好吃，融在嘴裡的草莓巧克力味道剛剛好，不會打架」、「感覺很適合當聖誕節交換禮物耶」、「迷你包裝好實用喔，不怕吃太多」、「迷你裝放辦公室！一次一小包沒有罪惡感哈」、「我試過這遊戲欸，但沒有成功，難怪運氣一直平平，這次再來玩玩看！」

說到明治這個品牌，很多人也會想到超卡哇伊的「香菇造型餅乾」，但少有人知道阿波羅草莓可可粒可以說是它的前身與創造者！其實阿波羅草莓可可粒的造型不是一般人說的雨傘，而是取材自1969年完成「人類首次登陸月球創舉」的美國阿波羅11號太空船，因此阿波羅草莓可可粒的造型靈感就是來自於太空船的外觀。當初要做到草莓巧克力與牛奶巧克力上下完美契合，以及經典的波浪圓錐造型，真的不容易。而香菇造型巧克力餅乾也是經由同一台機器反覆研發創造，於阿波羅草莓可可粒問世後5年發表，如果畫成擬人化漫畫，香菇造型餅乾看到阿波羅草莓可可粒，可是要恭恭敬敬喊一聲「前輩」！

▲說到明治這個品牌，很多人也會想到超卡哇伊的「香菇造型餅乾」。（圖／品牌提供）



另外，原PO提到的「頭首分離好運遊戲」，就是曾經在日台中小學生都流行過的算命遊戲。傳說只要能將上下兩塊草莓和牛奶巧克力完美分開，就代表會有好事發生！直到現在都還是有大人對於「完美剝開」這件事樂此不疲，幾年前還有日本職人打造出專門把阿波羅草莓可可粒精準分解的金屬扳手，讓不少網友大讚，「廢到笑」、「只有大人才懂的療癒！」

無論是不是也有吃東西的怪僻、強迫症，或是想回味童年無憂無慮大吃阿波羅草莓可可粒的美好時光，美式賣場近來開賣的盒裝「阿波羅草莓可可粒」，都很適合身處在Z世代的大人小孩，重新認識這一顆顆可愛巧克力背後的時空歷史。難得的是，明治體貼現代人時下的食用習慣，貼心做成迷你包，陪伴大家輕鬆跟著「阿波羅11號太空船」返航1970年代！