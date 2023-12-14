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妹子一到日本「秒刷爆8萬」　友急借錢！網看傻：回國還債

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO才到日本沒幾天就刷爆8萬。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

久違出國一趟，容易衝動性消費，小心回國變卡奴！一名妹子透露，忍了4年終於到去日本賞楓，豈料失心瘋刷爆8萬台幣，銀行還通知額度不夠了，所幸友人義氣借了3萬日幣，原PO才得以繼續遊玩。引來網友傻眼回應「消費控管不佳，你要慶幸額度不高，不然未來幾年都在還債！」

一名女網友在Dcard表示，自從2019年底新冠疫情爆發後，她一路忍到12月要去京都賞楓，出發前部分，機票、飯店與旅遊保險都透過信用卡支付，並預留8萬的刷卡額度，「覺得預算非常的夠用」，怎料抵達日本，「一出國就刷爆卡8萬！」

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原PO哭笑不得直呼，才在日本沒幾天，逛第二家藥妝店時，就尷尬收到額度不夠的簡訊，「算是低估了自己會一直刷卡的狀況。」所幸這趟旅遊有神隊友援助，義氣借了3萬日幣才能在當地繼續吃喝玩樂。

對此，原PO也好奇大家怎麼衡量消費狀況，「以後出國好像應該要先提高臨時刷卡額度？或者多換一些現金在身上比較有保障呢？」

文章曝光後，網友認為關鍵是衝動性購物的問題，「消費控管不佳，你要慶幸額度不高，不然未來幾年都在還債」、「應該要先檢討的是自己的消費習慣...但如果原PO月入數十萬就當我沒說了」、「不懂為什麼要一次買這麼多？我的話是買必要的東西，不用一次扛這麼多東西回家」。

也有網友建議，「除了額度調高外，也可以開通本身提款卡的國外提領密碼，以備不時之需，如果是經常會造訪的國家當然可以多換一點現金，主要還是個人預算要掌握好啦」。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

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