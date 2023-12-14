　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

▲台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年恰好是台南市與日本滋賀縣締盟的10周年，台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存，更盼未來的交流能更為緊密，黃偉哲市長也介紹2024年台南400的主要活動，盛情邀請日本滋賀的朋友來到台南參與。

▲台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次是黃偉哲市長與三日月大造首次會面，日本滋賀縣政府特地在會場布置台南孔廟、琵琶湖美景的海報迎賓。黃偉哲市長說，非常高興能在雙方締盟10周年之際拜訪滋賀，承蒙三日月知事的支持，11月台南市跟滋賀縣的觀光部門簽訂了自行車觀光交流協定，相信未來台南與滋賀縣不論在物產、觀光、水資源、學生等方面交流定會更加頻繁順利，尤其滋賀是有名的環境進步縣，在綠色能源、蓄電池儲能等綠能產業上，有豐富的經驗，雙方可以攜手為環境盡一份心力，未來也要請三日月知事持續給予支持與協助。

▲台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

三日月大造知事也同樣表示，很高興在雙方締盟10周年見到黃市長，這10年，雙方的官方跟民間交流一直很緊密，即使在疫情期間，也很高興透過線上方式交流，上個月雙方簽訂的自行車觀光交流協定，希望能讓台南市民、滋賀縣民體會對方的自行車魅力、增進彼此往來。

▲台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

11月底，日本滋賀縣議會的奧村芳正議長帶領了多位滋賀縣議員來訪台南參與大台南旅展，當時跟黃偉哲市長相見歡，奧村議長更跟黃偉哲市長一同見證了台南與滋賀簽署自行車觀光交流協定，而這次黃偉哲市長回訪，奧村議長率先前來台南的議員們一同迎接，也在在顯示出滋賀縣議會對於台南的友好，而與會的滋賀議員皆異口同聲是台南粉絲。黃偉哲市長跟奧村議長也共同相信，透過雙方的協力，台南跟滋賀今後定能拓展更多的合作、關係更上一層樓。

▲台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

滋賀縣位於日本關西地區，人口約141萬人，日本面積最大的湖泊琵琶湖就位在滋賀，是關西地區1400萬人的飲用水源，更擁有完善的環湖自行車道。台南市跟滋賀縣在2013年締盟，雙方互動緊密，並在今年以慶祝10周年為契機，進一步加簽了自行車交流協定，盼共同推展兩地的自行車觀光。

ET快訊
桃園追車「狂砸賓士」！他被留原地　網笑噴：還沒上車啊
6大學「確定退場」！　近6萬名學生走光
快訊／陸軍564旅官兵寢室起火　初判「行動電源釀災」
相驗結果曝！孝子捅死臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了
Netflix上半年「TOP 10熱門影集」出爐！
日人夫「嘿咻台妹150次」還拍私處照　正宮跨海怒告
快訊／陸軍裝甲564旅起火！　營區庫房燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

民主鐵鎚VS打鬼棒！蔡培慧籲選民檢舉賄選　藍營公佈綠賄選地圖

設計融入在地特色　嘉蘭國小新建幼兒園今落成啟用

嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

強勢打擊非法改車　台東監警環聯手維護行車安全

台南桌球選手獻「金」　陳亭妃、陳怡珍、周麗津力爭恢復基層桌球訓練站

嘉義市管樂節首度封街　國際金獎百人行進管樂溫暖人心

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

民主鐵鎚VS打鬼棒！蔡培慧籲選民檢舉賄選　藍營公佈綠賄選地圖

設計融入在地特色　嘉蘭國小新建幼兒園今落成啟用

嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

強勢打擊非法改車　台東監警環聯手維護行車安全

台南桌球選手獻「金」　陳亭妃、陳怡珍、周麗津力爭恢復基層桌球訓練站

嘉義市管樂節首度封街　國際金獎百人行進管樂溫暖人心

喵2個月膨脹成仙氣神獸！　「身體跟人一樣寬」對比照曝光

潘君侖來不及阿公最後一面　回部落「突見1幕」：阿公在跟我說再見

朴敘俊「寄生防彈V家2個月」！韓劇男神親做蛋糕　7年感情是他主動

台南3間新開飯店懶人包！頂樓觀景台看夕照　走路就到國華街開吃

油輪設密艙走私菸+香菇！市值2.5億　海巡直搗高雄港船廠攔截

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

裕隆假球風爆後正式亮相　補進名將之子東方譯慷、楊承翰

他見「超商微波爐」想買回家　網一查價格驚呼：沒用20年回不了本

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

陸堆高機「牙叉斷脖」　三輪車玻璃全碎駕駛昏迷

地方熱門新聞

國一大灣交流道行車糾紛2駕駛送辦

國防軍備展氣勢　三芝興華驛站飛行裝備揭幕

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

南消堅守民眾生命財產永不間斷

南消一大隊結合新營客運辦電動巴士搶救訓練

2023台南市教育局年終成果發表

200名學童親身體驗防災教育館

新北「6水」治理策略　打造智慧永續城市

使用熱水器遵守「5要」保命　2種習慣最危險

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」

三三讀書會辦「絲絲入扣以愛為名」耶誕晚會

淨化選前治安　枋寮警加強掃蕩

雲林基督教醫院「聖誕愛心破百義賣」

更多熱門

相關新聞

一到日本「她刷爆8萬」　友急借錢！網傻：回國還債

一到日本「她刷爆8萬」　友急借錢！網傻：回國還債

久違出國一趟，容易衝動性消費，小心回國變卡奴！一名妹子透露，忍了4年終於到去日本賞楓，豈料失心瘋刷爆8萬台幣，銀行還通知額度不夠了，所幸友人義氣借了3萬日幣，原PO才得以繼續遊玩。引來網友傻眼回應「消費控管不佳，你要慶幸額度不高，不然未來幾年都在還債！」

玩日本「買一送一」　1類人無法用！台人驚：長知識

玩日本「買一送一」　1類人無法用！台人驚：長知識

去日本搭電車「做1行為」是挑釁！小心會被打

去日本搭電車「做1行為」是挑釁！小心會被打

旅日達人「價差大好物」榜單曝！

旅日達人「價差大好物」榜單曝！

不只北海道！日本又爆「大量魚屍」漂浮

不只北海道！日本又爆「大量魚屍」漂浮

關鍵字：

締盟喜相見黃偉哲日本滋賀知事議長

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

快訊／麥當勞宣布喊漲！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面