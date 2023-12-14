締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

▲台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年恰好是台南市與日本滋賀縣締盟的10周年，台南市長黃偉哲出訪日本關西地區，特別在14日前往友誼市滋賀縣，拜會三日月大造知事與奧村芳正議長，共同慶祝台南跟滋賀的情誼長存，更盼未來的交流能更為緊密，黃偉哲市長也介紹2024年台南400的主要活動，盛情邀請日本滋賀的朋友來到台南參與。





這次是黃偉哲市長與三日月大造首次會面，日本滋賀縣政府特地在會場布置台南孔廟、琵琶湖美景的海報迎賓。黃偉哲市長說，非常高興能在雙方締盟10周年之際拜訪滋賀，承蒙三日月知事的支持，11月台南市跟滋賀縣的觀光部門簽訂了自行車觀光交流協定，相信未來台南與滋賀縣不論在物產、觀光、水資源、學生等方面交流定會更加頻繁順利，尤其滋賀是有名的環境進步縣，在綠色能源、蓄電池儲能等綠能產業上，有豐富的經驗，雙方可以攜手為環境盡一份心力，未來也要請三日月知事持續給予支持與協助。





三日月大造知事也同樣表示，很高興在雙方締盟10周年見到黃市長，這10年，雙方的官方跟民間交流一直很緊密，即使在疫情期間，也很高興透過線上方式交流，上個月雙方簽訂的自行車觀光交流協定，希望能讓台南市民、滋賀縣民體會對方的自行車魅力、增進彼此往來。





11月底，日本滋賀縣議會的奧村芳正議長帶領了多位滋賀縣議員來訪台南參與大台南旅展，當時跟黃偉哲市長相見歡，奧村議長更跟黃偉哲市長一同見證了台南與滋賀簽署自行車觀光交流協定，而這次黃偉哲市長回訪，奧村議長率先前來台南的議員們一同迎接，也在在顯示出滋賀縣議會對於台南的友好，而與會的滋賀議員皆異口同聲是台南粉絲。黃偉哲市長跟奧村議長也共同相信，透過雙方的協力，台南跟滋賀今後定能拓展更多的合作、關係更上一層樓。





滋賀縣位於日本關西地區，人口約141萬人，日本面積最大的湖泊琵琶湖就位在滋賀，是關西地區1400萬人的飲用水源，更擁有完善的環湖自行車道。台南市跟滋賀縣在2013年締盟，雙方互動緊密，並在今年以慶祝10周年為契機，進一步加簽了自行車交流協定，盼共同推展兩地的自行車觀光。