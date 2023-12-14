台灣也有…去日本扛更划算！旅日達人「價差大好物」榜單曝

▲去日本旅遊，多數人都會去藥妝店血拼。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

旅日達人林氏璧日前曾發起「回購率最高的必買伴手禮」的投票，近日則辦了「去日本必買價差很大值得買的好物排行榜」，第一名是「UNIQLO／GU」，獲得21.1%投票率；第2名則是「合利他命EX plus強效錠」；第三名是「時令水果」，榜單引發熱論。

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▲台人覺得必買價差大好物，第一名是UNIQLO。（圖／記者劉維榛攝）

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」分享排行榜，發現眾人認為「去日本必買價差很大值得買的好物」，第一名並不是台人超愛囤貨的合利他命，而是服裝品牌「UNIQLO／GU」，獲得809票、占21.1%。

完整排行如下：

1.UNIQLO／GU（可到半價）：809票，21.1%。

2.合利他命EX plus強效錠（約七折）：669票，17.4%。

3.時令水果：309票，8.0%。

4.日本酒（如獺祭）：286票，7.4%。

5.無印良品：266票，6.9%。

6.應該問有什麼在台灣買比較便宜：216票，5.6%。

7.DHC：157票，4.1%。

8.精品：131票，3.4%。

9.Panasonic吹風機：117票，3.0%。

10.若元錠：117票，3.0%。

11.象印電鍋：109票，2.8%。

排行榜一出，就有網友直點頭，「夏天去日本，水蜜桃直接吃到飽」、「11中6，超划算的」、「精品…光是服務這塊就很值得」、「除了4、8沒買過，全都中」、「我只會買優衣庫跟合利他命」、「白色若元錠價差也蠻大的，一瓶大約可以便宜台幣200元。」也有人分享，「動漫類的也挺便宜的」、「還有DHC跟小護士護唇膏」、「FANCL在日本買價差也很大」、「還有台灣貴鬆鬆的ALBION。」

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▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）