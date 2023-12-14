　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣也有…去日本扛更划算！旅日達人「價差大好物」榜單曝

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲去日本旅遊，多數人都會去藥妝店血拼。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

旅日達人林氏璧日前曾發起「回購率最高的必買伴手禮」的投票，近日則辦了「去日本必買價差很大值得買的好物排行榜」，第一名是「UNIQLO／GU」，獲得21.1%投票率；第2名則是「合利他命EX plus強效錠」；第三名是「時令水果」，榜單引發熱論。

▲▼UNIQLO（圖／記者劉維榛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台人覺得必買價差大好物，第一名是UNIQLO。（圖／記者劉維榛攝）

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」分享排行榜，發現眾人認為「去日本必買價差很大值得買的好物」，第一名並不是台人超愛囤貨的合利他命，而是服裝品牌「UNIQLO／GU」，獲得809票、占21.1%。

完整排行如下：

1.UNIQLO／GU（可到半價）：809票，21.1%。
2.合利他命EX plus強效錠（約七折）：669票，17.4%。
3.時令水果：309票，8.0%。
4.日本酒（如獺祭）：286票，7.4%。
5.無印良品：266票，6.9%。
6.應該問有什麼在台灣買比較便宜：216票，5.6%。
7.DHC：157票，4.1%。
8.精品：131票，3.4%。
9.Panasonic吹風機：117票，3.0%。
10.若元錠：117票，3.0%。
11.象印電鍋：109票，2.8%。

排行榜一出，就有網友直點頭，「夏天去日本，水蜜桃直接吃到飽」、「11中6，超划算的」、「精品…光是服務這塊就很值得」、「除了4、8沒買過，全都中」、「我只會買優衣庫跟合利他命」、「白色若元錠價差也蠻大的，一瓶大約可以便宜台幣200元。」也有人分享，「動漫類的也挺便宜的」、「還有DHC跟小護士護唇膏」、「FANCL在日本買價差也很大」、「還有台灣貴鬆鬆的ALBION。」

★★★ETtoday學習雲來了！輸入折扣碼「QQQ」去上課★★★

►拿捏曖昧節奏　來學條通女王的「撩心術」！

►想當百萬直播主？學化妝？創作音樂？用手機拍美照？手刀去選課！

也別錯過有趣的Podcast啦！

►來聽《地產詹哥老實說》聊房子吧！

►讓《尚恩帶你上車》陪你聊車

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

ET快訊
辣妹助理怒告贏了　連千毅判賠8萬
ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多
全台第一人！跳科目三變「骨折三」　女友傻眼
台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將明顯降溫
快訊／淡水22歲學生慘死！　猛撞碎片炸一地
快訊／勇士球星遭重懲　NBA宣布「無限期禁賽」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

反駁柯文哲「2050核能增3倍」　薛富盛：全民有共識等3前提才發展

吳欣盈立院開會又遲到！被問「副手好感度墊底」不回應

台灣也有…去日本扛更划算！旅日達人「價差大好物」榜單曝

咳嗽一直治不好！他做「腹部超音波」檢查驚：已罹患肝癌

台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將會有明顯降溫

Cheap喊追回《帝王條款》獎項　呂秋遠954字反問：憑什麼？

女私訊「白綠照」全場看傻　名醫：已淡化處理

下週五冬至　「4星座」健康有劫數、1類人注意消化系統

姪子隔天放榜！「嚴厲叔叔」電梯暖心一席話　感動萬人

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

為何婚後不想跟婆家住？

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

反駁柯文哲「2050核能增3倍」　薛富盛：全民有共識等3前提才發展

吳欣盈立院開會又遲到！被問「副手好感度墊底」不回應

台灣也有…去日本扛更划算！旅日達人「價差大好物」榜單曝

咳嗽一直治不好！他做「腹部超音波」檢查驚：已罹患肝癌

台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將會有明顯降溫

Cheap喊追回《帝王條款》獎項　呂秋遠954字反問：憑什麼？

女私訊「白綠照」全場看傻　名醫：已淡化處理

下週五冬至　「4星座」健康有劫數、1類人注意消化系統

姪子隔天放榜！「嚴厲叔叔」電梯暖心一席話　感動萬人

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

點7杯無糖木瓜牛奶！女喝1口飆「沒過7天鑑賞期」：不好喝退錢

嫌鄰居家「太臭」害孕妻嘔吐　人夫做2件事挨罰2.8萬

太Q！日本超萌「胡子碰碰」降落台灣手搖杯了　杯塞公仔環保杯要搶

5難處卡關實坪制落實　業者指：房價恐不減反升

投資黃金期貨穩賺不賠！車手謊報弟身分遭識破　竟是五條通要犯

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走「149億」...逃亡美國20年

謝京穎「求月老14條件」張書偉全中！兩家庭3巧合：就是誇張成這樣

北市81歲翁駕車突左轉　高中生騎車超速撞上不治！父母忍痛原諒

強力支持警察掃蕩治安毒瘤　愛爾麗集團至刑事局致贈獎金

「台首位在韓出道男模」求婚男友成功！　李程浩報喜：他說好

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

日月潭5菜1湯1400　客稱有土味逼退費

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處

轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap無奈回應了

財部：將暫停兌換發票獎金48小時

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

2024年三生肖財運最旺

更多熱門

相關新聞

花東部落青年創新特色旅遊　2團隊遊程吸睛

花東部落青年創新特色旅遊　2團隊遊程吸睛

花東縱谷國家風景區管理處自2018年以「縱谷原遊會」作為推廣花東縱谷部落旅遊產業的品牌，其中「餐桌上的部落旅行品牌日」、「縱谷原遊會-部落食樂園」子品牌推出以來，受到國內外遊客的喜愛，今年第二屆「縱谷原遊會-品牌夥伴改造計畫」，延續品牌辦理精神，持續挖掘並支持花蓮在地部落團隊，注入青年文化創意，用原鄉文化帶領遊客了解山林智慧及部落故事。

不只北海道！日本又爆「大量魚屍」漂浮

不只北海道！日本又爆「大量魚屍」漂浮

日本神秘美女「25歲年收2千萬↑」！職業驚呆全場

日本神秘美女「25歲年收2千萬↑」！職業驚呆全場

豐原太平洋百貨耶誕跨年滿仟送佰

豐原太平洋百貨耶誕跨年滿仟送佰

去大陸出差　遇3狀況搖頭：寧願去其他國家

去大陸出差　遇3狀況搖頭：寧願去其他國家

關鍵字：

日本旅遊購物伴手禮UNIQLO優衣庫價差藥妝合利他命林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

楊丞琳失言4天首現身！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面