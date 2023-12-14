玩日本常見「買一送一」　1類人無法享用！台人驚呆：長知識

▲在日本看到買一送一，不是當下可免費多拿一個，而是會拿到兌換券。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

台人爆玩日本，若在超商看到「買一送一」的優惠，千萬別直接拿兩個結帳！日本作家吉岡桃太郎貼心分享，「日本買一送一」的消費規與台灣大不同，若台人只去玩幾天的話，根本無法享用「買一送一」，背後原因長知識的。

吉岡桃太郎在臉書粉專《吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒》指出，日本超商很常推出買一送一的活動，但背後是有規則與限制的，千萬不要把當做「台灣ㄟ買一送一」。

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他進一步解釋，在日本「送一」是要過幾天才能用「無料兌換券」，也就是說只去幾天觀光客根本無法享受「買一送一」的好康優惠，所以遊客別傻傻以為是「台式買一送一」拿兩個，因為當天消費還是算兩個的錢，店員再給您兩張當天根本無法使用的「兌換券」！

最後，吉岡桃太郎也笑稱，日本的「買一送一」也有指定付款的限制，不像台式買一送一很乾脆，「『日式買一送一』跟阿本仔一樣『很龜毛』的啦！」

該文章曝光後，一票網友也驚呼，「原來如此長知識了」、「我可以待到『送一』的那天（硬氣）」、「可以送給隨機遇見的日本人，如果是在鄉下地方，蠻多人會收下的（我會先表示我是外國人）」、「學了一課，難怪有一張單子，看不懂要幹嘛」、「不要期待優惠活動，期待高品質就好」、「沒錯！我手機一堆回台灣才會點亮的折價券，好煩」、「基本就是讓你過幾天來拿，後面來店禮搞不好又會順便消費的行銷手法唄」。

有網友暖心分享，「有一次在東京跟店員說我明天就離開日本了，把當下不能用的券給他，說你拿去喝，然後他就從抽屜拿出一張已經可以兌換的『送一券』，幫我換了一瓶免費的茶，雖然沒幾塊錢但蠻溫馨的」。

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）