▲搭日本電車要注意別打視訊電話。（示意圖／記者袁茵攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人會在大眾交通運輸工具上打電話，甚至是開視訊，但出國可要小心了。一名長居在台灣的日本部落客「日本人的歐吉桑」就指出，如果在日本電車上講視訊電話，可能被視為挑釁，嚴重的話小心會被打，因此提醒眾人去日本坐電車，絕對不要出現這種行為。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文指出，在台灣搭車很常看到有乘客打視訊電話，不過如果在日本電車裡面這麼做，可能會引起超大的糾紛，「尤其是東京跟大阪的電車」。他指出，因為講視訊電話對日本人而言，有點像是在挑釁其他乘客，有些人可能會受不了，因此破口大罵，甚至直接毆打你。

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「日本人的歐吉桑」表示，如果是單純講電話，有些日本人可能會接受，因為電話內容可能是很緊急且重要的，「但是打視訊電話，我相信99.99%日本人不能接受」。

「日本人的歐吉桑」解釋，日本電車會有不同類型的乘客搭乘，常看日本新聞的人應該都知道，日本電車內發生過很多嚴重的糾紛案件，不只有有禮貌的人，還會有喝醉的人、精神快崩潰的人或已經放棄人生的人，這些人若看到有人在打視訊電話，一定會找碴打架，且無論男女老幼，因此他提醒「請記得日本電車內的視訊電話並不是沒禮貌的行為，而是挑釁打架的行為」。

不少人看到後相當有感，「不管是捷運或室內，真的很討厭用視訊電話或開擴音的人」、「不用去日本，台鐵就一堆這種公害了」、「這情形在台灣太常看到了，但不是很喜歡這種行為」、「每天公車、捷運一堆這種人，而且還開擴音」、「台灣日常，都沒在管別人自顧聊雞毛蒜皮家務事」。