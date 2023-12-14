市價17億！走私858公斤K他命「國道遭攔」　4人販毒集團下場曝

▲基隆地檢署破獲運毒集團，查扣800餘公斤毒品愷他命，並對4名犯嫌提起公訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆地檢署與海巡署基隆查緝隊今年7月在國道1號成功攔截載運毒品的貨車，查獲市價逾17億元、858.77公斤第3級毒品愷他命，並抓到林姓司機，專案小組繼續循線追查，歷經4次執行，先後逮捕潘男、張男、黃男等嫌犯，檢方13日偵結，將4人依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢警接獲線報，以黃男為首的運毒集團，今年5、6月間以漁船走私的方式自東南亞運毒入台，檢方指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊、新北市警局等單位蒐證監控多月，鎖定可疑的運毒貨車，終於在今年7月24日凌晨於國道1號與台62線大華系統交流道附近成功攔截運載毒品的貨車，搜出總重為858.77公斤之第三級毒品愷他命，同時查獲林姓運毒貨車司機。接著檢警循線又抓到當時負責開車引導林男的退休警察潘男，以及負責漁船接洽的張男，最後收網時才逮到幕後主嫌黃男。

經查，黃男找來有走私經驗的張男及有漁船運輸門路的潘男計畫運毒過程，由林男負責駕駛貨車運輸，7月24日凌晨林男依指示開車到基隆接運毒品，潘男則擔任前導車，一路引導林男將裝滿毒品的貨車開往南部，潘男見林男已順利上高速公路後，便先行離開，同時回報張男任務完成，張男再回報給黃男運毒進度，並向黃男領取運毒報酬，4人利用層層分工，製造斷點，躲避查緝的方式，共同著手運輸毒品計畫，幸專案小組即時攔阻。

目前林、潘、張及黃男均被收押禁見，檢方依涉犯運輸第3級毒品及懲治走私條例第2條第2項之私運管制物品進口等罪對4人提起公訴，並建請法院從重量刑。