疑陸介選！基隆里長帶33人團赴山東玩6天　涉犯反滲透法遭羈押

▲基隆里長赴陸旅遊，涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法遭羈押。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



基隆市信義區的里長吳石金，因受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，招攬基隆市里長及親友等共33人，赴陸參加由中共政權或煙台市台辦出資招待6天5夜山東旅遊團，涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌，基隆地方法院今（14）日召開羈押庭，認定吳男有串證、逃亡之虞裁准羈押，未禁見。

基隆地檢署指出，吳石金受大陸地區山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，招攬基隆市里長及親友等共33人，於年11月21日至26日，赴陸參加由中共政權或煙台市台辦出資招待之6天5夜山東旅遊團，郭姓社區發展協會理事長則協助處理赴陸相關事宜，參加者僅需先支付新台幣5500元，就可爽玩6天，抵達大陸後，還可退還人民幣1000元(約4300新台幣)給各團員，依匯率換算，形同整趟行程免費招待。

團員赴陸後即受落地招待，旅遊過程中有大陸台辦人員陪同，大陸當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待，飯席間煙台市台辦主任、副主任、科長及山東省青島市台灣事務辦公室副主任等人均到場，並向接受招待之團員發表「ＯＯ黨是自己兄弟、是我們自己的」、「兄弟如手足」、「要支持自己人」、「不要支持ＯＯ黨和主張祖國分裂的政黨」等涉及選舉之相關內容，誘使團員於明年選舉支持特定政黨或不投特定政黨，席間並嚴禁拍照或錄影，以規避查緝。

基隆地檢署調查後，認吳、郭二人涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪嫌疑重大，且吳有滅證情事，向法院聲請羈押禁見，郭則諭知交保。

基隆地方法今訊問後，認吳石金涉犯總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，有事實足認被告有逃亡之虞裁准羈押；雖共犯尚未到案，且檢方也稱尚有部分同團成員未及傳喚，但考量團員並非難以傳訊之人，此為偵查機關並未選擇同步進行所造成之情狀，不應由吳承擔，因此檢察官聲請併予禁止接見、通信、受授物件即無理由，應予駁回。